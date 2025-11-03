Petroperú está a punto de ver un nuevo directorio, tal como lo adelantó la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, a Gestión. Es más, la ministra confirmó que esta semana será clave. En este contexto, ¿cómo recibirían los directores a la petrolera estatal? La data a septiembre ya es pública.

Los resultados de la compañía muestran una pérdida neta de US$ 355 millones a septiembre. Aún “en rojo”, pero en un menor nivel de lo registrado en similar mes del año pasado (pérdida de US$ 745 millones).

Según el análisis y discusión de la gerencia de Petroperú al tercer trimestre del año, hubo al menos siete factores favorables que sumaron a reducir las pérdidas.

Por ejemplo, un mayor volumen de ventas registradas en el mercado interno, principalmente de diésel y gasolinas favoreció. “La participación de mercado acumulada a septiembre 2025 asciende a 26%”, se lee en el documento.

A esto se suma una mayor producción de diésel de bajo azufre, gasolinas y Turbo A1 en la nueva refinería de Talara (NRT); menor volumen de exportación de residuales, de acuerdo con el esquema de producción actual de la NRT; menores gastos de operación netos de consumo propio en US$ 102 millones; menores gastos financieros neto en US$ 50 millones; Impuesto a la Renta (IR) diferido favorable por US$ 47 millones; y una utilidad neta de US$ 34 millones generados por la operación de los lotes del noroeste (Lote I, VI, Z-69 y X).

Aún con ello, hubo tres factores desfavorables, según la información de Petroperú, como las restricciones operativas derivadas de los cierres de puertos por oleajes anómalos, que tuvieron impacto en la operación de la NRT y no permitieron el normal suministro de crudo hacia la refinería y el normal abastecimiento de su producción a terminales y plantas.

Además, la tendencia a la baja de los precios internacionales de crudo y productos impactando en la realización de los inventarios; y la comercialización de crudos en los meses de enero y febrero, debido a restricciones operativas en el sistema de recepción de crudo de la NRT, derivadas del derrame de petróleo y cierres de puertos por oleajes anómalos.