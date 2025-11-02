Ante la falta de un nuevo operador, Perupetro informó que ampliará por un periodo máximo de seis meses el contrato de licencia que mantiene Petroperú para la operación del Lote Z-69, ubicado en la región Piura.

A través de un comunicado, la empresa estatal aseguró que la medida temporal busca garantizar la continuidad de las operaciones teniendo en cuenta el próximo vencimiento del contrato vigente.

“Esta decisión asegura la continuidad laboral del personal vinculado a las operaciones, así como el mantenimiento de los ingresos por canon y otros beneficios derivados de la actividad petrolera, sin interrupciones en la producción”, indicaron.

Perupetro recordó que en agosto se convocó un proceso de selección para designar un nuevo operador, pero este fue declarado desierto debido a que no se presentaron ofertas técnicas ni económicas.

Ante esta situación, indicaron que continuará trabajando para asegurar la participación de un nuevo operador que impulse la inversión, la modernización y la generación de empleo en Piura.

Por ello, aclararon que vienen trabajando en la mejora de las condiciones de las bases para una nueva convocatoria que permita atraer a empresas con experiencia y solidez financiera.