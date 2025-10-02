Licitación para adjudicar Lote Z-69 se declaró desierto por falta de postores
Licitación para adjudicar Lote Z-69 se declaró desierto por falta de postores
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Elías García Olano
mailElías García Olano

El proceso de licitación pública internacional que lanzara Perupetro en la quincena de agosto último con el fin de otorgar en adjudicación el contrato de licencia para la operación del Lote Z-69, ubicado en altamar frente a las costas de Piura, no tuvo éxito.

TE PUEDE INTERESAR

Irán dice que las inminentes sanciones de la ONU no afectarán su venta de petróleo
Derrame de petróleo en Ventanilla: esta es la indemnización que pagará Repsol y la naviera
AIE advierte de riesgos por caída de producción en campos de petróleo y gas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.