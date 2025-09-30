Refinería de Talara inicia al 100% desde marzo
Refinería de Talara inicia al 100% desde marzo
Petroperú informó que ha puesto en marcha dos procesos que consideró estratégicos, el primero para la de la petrolera estatal, y el segundo,

En el primer caso, refirió que se trata de un concurso público internacional para la contratación del servicio de una firma especializada que se encargue de diseñar y gestionar la implementación del Proceso de Transformación Integral de Petroperú S.A., —CTO Chief Transformation Officer—.

Buscan sostenibilidad de la empresa

La función del CTO, explicó, será acompañar al directorio de Petroperú en la implementación de medidas estratégicas, operativas y financieras para la sostenibilidad de la empresa.

Las propuestas -refirió esa empresa pública- podrán presentarse hasta el 24 de octubre de 2025.

Asimismo, indicó que, conforme al Acuerdo de Directorio N°112-2024 (de Petroperú) se ha convocado a la licitación internacional para el servicio de Análisis Forense Interno de la Nueva Refinería Talara (Auditoría).

¿Qué buscará la auditoría forense?

En ese servicio, según mencionó, se revisará todas las etapas del megaproyecto desde su origen hasta su operatividad con el objetivo de identificar hallazgos técnicos y financieros relevantes.

Las propuestas para este proceso se podrán presentar hasta el 20 de octubre de 2025.

Estas acciones -aseguró la empresa- “refuerzan el compromiso de Petroperú con la transparencia, la sostenibilidad financiera y el fortalecimiento de su rol estratégico en el sector energético nacional”.

