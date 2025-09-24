El exministro de Economía precisó que el plan de reestructuración de la empresa estatal petrolera incluía la incorporación de capital privado y la venta de activos. (Fuente: Andina)
El exministro de Economía precisó que el plan de reestructuración de la empresa estatal petrolera incluía la incorporación de capital privado y la venta de activos. (Fuente: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

David Tuesta, exministro de Economía y actual presidente del Consejo Privado de Competitividad, indicó que el ignoró la planificación coordinada que buscaba reestructurar la empresa estatal con la incorporación de capital privado y la venta de activos.

Tuesta, en declaraciones en el programa Cuentas Claras de Canal N, se refirió a este tema por parte del Ministerio de Economía, .

, en el cual yo estuve participando, para enero se tenía planificado vender activos. Sin embargo, hasta ahora no ha vendido ni un tubo viejo, o sea, no ha dado la más mínima señal de vender, de deshacerse de algo ineficiente”, mencionó.

LEA TAMBIÉN: Petroperú: Así le hacen salvataje con gotero

Asimismo, precisó que la responsabilidad no solo recae en el equipo que dirige la empresa petrolera, si no también en ministerios como los de Economía y Finanzas y el de Energía y Minas, así como de la propia presidenta Dina Boluarte.

“Yo creo que la gran responsabilidad está en el Estado peruano, Ministerio de Economía, Ministerio de Energía y Minas y la presidenta. Ellos son los accionistas de la empresa. Si se está gestionando de esta manera es porque eligieron este directorio, eligieron no seguir el plan”, añadió.

Indicó que la situación actual obliga al Estado a intervenir para atender problemas inmediatos, como la con garantía soberana.

opera con un capital de trabajo cercano negativo a dos mil millones de dólares, así como dificultades para gestionar la refinería de Talara. Esto ocasiona que la empresa se sostenga mediante refinanciaciones sucesivas, lo que evidencia una crisis estructural.

LEA TAMBIÉN: Petroperú en riesgo financiero: ¿Qué factores podrían fortalecer la empresa ante la crisis?

“Lo que están haciendo ahora es, entiendo yo, tratando ir atajando los problemas de acuerdo con como van llegando los vencimientos (…) Esto hay que entenderlo como un paquete que va a buscar refinanciar o reestructurar mucho más”, acotó.

Recordemos que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la ejecución de una operación de administración de deuda y emisión de bonos soberanos hasta por 287.3 millones de dólares, con el objetivo de cumplir con las

En tanto, el congresista Wilson Soto remitió un oficio a la Comisión de Energía y Minas del Congreso, donde solicitó citar al titular del MEF, , y el presidente del Directorio de , Alejandro Narváez, para que informen sobre la y detallen la reciente emisión de bonos.

El exministro de Economía precisó que el plan de reestructuración de la empresa estatal petrolera incluía la incorporación de capital privado y la venta de activos. Foto: GEC.
El exministro de Economía precisó que el plan de reestructuración de la empresa estatal petrolera incluía la incorporación de capital privado y la venta de activos. Foto: GEC.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso: buscan citar al MEF y al presidente de Petroperú por emisión de bonos
Derrame de petróleo en Ventanilla: esta es la indemnización que pagará Repsol y la naviera
Petroperú: MEF da luz verde a emisión de bonos para evitar desabastecimiento de combustibles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.