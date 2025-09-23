Soto subrayó la necesidad de transparentar ante el Congreso los alcances de esta operación financiera. (Foto: Andina)
El congresista Wilson Soto remitió un oficio a la Comisión de Energía y Minas del Congreso, solicitando la citación del ministro de Economía y Finanzas, , y del presidente del Directorio de , Alejandro Narváez.

El pedido tiene como finalidad que ambas autoridades informen sobre la y detallen la reciente emisión de bonos por más de US$ 287 millones, la cual habría sido autorizada por el MEF.

Soto subrayó la necesidad de los alcances de esta operación financiera, considerando que compromete recursos significativos de la petrolera estatal y podría impactar en la estabilidad económica del país.

“Es fundamental que tanto el Ministerio de Economía como Petroperú aclaren a la representación nacional los motivos, condiciones y proyecciones de esta nueva emisión de bonos, que aparentemente se destinaría al refinanciamiento de deudas”, manifestó el legislador.

El pedido también tiene como finalidad que Raúl Pérez Reyes y Alejandro Narváez informen sobre la actual situación económica de la empresa estatal. Foto: ANDINA.
