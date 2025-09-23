El congresista Wilson Soto remitió un oficio a la Comisión de Energía y Minas del Congreso, solicitando la citación del ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, y del presidente del Directorio de Petroperú, Alejandro Narváez.
El pedido tiene como finalidad que ambas autoridades informen sobre la actual situación económica de la empresa estatal y detallen la reciente emisión de bonos por más de US$ 287 millones, la cual habría sido autorizada por el MEF.
Soto subrayó la necesidad de transparentar ante el Congreso los alcances de esta operación financiera, considerando que compromete recursos significativos de la petrolera estatal y podría impactar en la estabilidad económica del país.
“Es fundamental que tanto el Ministerio de Economía como Petroperú aclaren a la representación nacional los motivos, condiciones y proyecciones de esta nueva emisión de bonos, que aparentemente se destinaría al refinanciamiento de deudas”, manifestó el legislador.
