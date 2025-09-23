La SNCI ha sido enfática en recordar que Perú ya tiene 16 feriados y 3 días no laborables establecidos al año. A su criterio, debería reducirse este número porque la gran cantidad de jornadas de descanso laboral generan una paralización significativa de las actividades productivas. Composición EC: Andina / Freepik.
La SNCI ha sido enfática en recordar que Perú ya tiene 16 feriados y 3 días no laborables establecidos al año. A su criterio, debería reducirse este número porque la gran cantidad de jornadas de descanso laboral generan una paralización significativa de las actividades productivas. Composición EC: Andina / Freepik.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

La reducción de feriados y días no laborables en el calendario del Perú empieza a tomar fuerza, según la Sociedad Nacional de Construcción e Ingeniería (SNCI), que ingresó una propuesta de ley al respecto hace unos meses. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habría saludado este planteamiento ayer, en una reunión con diversos gremios para informar sobre el avance del shock desregulatorio.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso: proponen trasladar feriados para generar fines de semana largos
Feriados en el Perú ahora se celebrarían solo los lunes: el giro que se daría
¿Gobierno eliminará feriados?: gremio asegura que el MEF ya analiza la propuesta

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.