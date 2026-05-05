Minería formal enfrenta cada vez más barreras para su desarrollo: ahora vuelven a surgir desde el Poder Judicial. Foto: Minem.
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Elías García Olano
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Por si el avance de la minería informal e ilegal no fueran suficiente freno a la minería formal, esta enfrenta cada vez nuevas barreras para su desarrollo que surgen desde el propio Estado, ya no solo desde el lado del Congreso, sino esta vez del Poder Judicial, que amenaza también con paralizar operaciones de esa industria extractiva.

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