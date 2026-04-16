El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, busca el voto de confianza del Congreso. Foto: GEC
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, el primer ministro Luis Arroyo reconoció que el Gobierno respalda la ampliación del Reinfo.

, dijo.

El titular de la PCM reiteró que esta medida excepcional sirve de puente hacia la implementación de la ley de minería artesanal y de pequeña escala.

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aclaró.

Vale acotar que, tras asumir el cargo, se cuestionó al presidente José María Balcázar por permitir a mineros informales acudir a Palacio de Gobierno para escuchar sus demandas.

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Tras los hechos, el mandatario interno aseguró que promoverán un marco de estabilidad jurídica y social para la minería “siempre a través del diálogo y con responsabilidad”.

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