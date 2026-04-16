Durante su presentación ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza a su gabinete, el primer ministro Luis Arroyo reconoció que el Gobierno respalda la ampliación del Reinfo.

“Respecto a la formalización, el Ejecutivo respalda la prórroga del Reinfo hasta diciembre de 2026″, dijo.

El titular de la PCM reiteró que esta medida excepcional sirve de puente hacia la implementación de la ley de minería artesanal y de pequeña escala.

“Asegura un tránsito ordenado a la legalidad sin permitir reincorporaciones de excluidos”, aclaró.

Vale acotar que, tras asumir el cargo, se cuestionó al presidente José María Balcázar por permitir a mineros informales acudir a Palacio de Gobierno para escuchar sus demandas.

Tras los hechos, el mandatario interno aseguró que promoverán un marco de estabilidad jurídica y social para la minería “siempre a través del diálogo y con responsabilidad”.