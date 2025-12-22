El presidente José Jerí se pronunció sobre la ampliación del Reinfo hasta diciembre del 2026. (Foto: Presidencia)
El presidente José Jerí se pronunció sobre la ampliación del Reinfo hasta diciembre del 2026. (Foto: Presidencia)
El Congreso aprobó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2026; al respecto, el presidente José Jerí dijo que está a la espera del informe técnico de la autógrafa para decidir si observa o promulga dicha norma.

El jefe de Estado dijo que le ha “llamado la atención” una parte de la redacción sobre la “ampliación” y señaló que no puede pronunciarse sobre si observará o no la ley hasta conocer el informe técnico del sector.

“Estoy esperando procedimentalmente la información del sector. Hay una observación que particularmente me ha despertado mucho la atención en la redacción, ahora que lo he visto, pero voy a esperar formalmente el informe técnico del sector y es un tema en la redacción que está vinculada con la ampliación”, mencionó.

