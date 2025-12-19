Se trata de una propuesta que reabriría el ahora llamado “Reinfo pesquero”, en referencia al registro minero que ha recibido críticas por su ineficacia para impulsar la formalización. Al rechazo a este proyecto se ha sumado el propio líder estatal del sector, el Ministerio de la Producción (Produce).

En entrevista con Gestión, César Quispe, titular del ministerio señalado, explicó porqué la iniciativa congresal representa un riesgo para recursos como la pota y el perico, ya que podrían afectar su sostenibilidad en el tiempo.

No hay más espacio en el mar

Lo que busca el proyecto de ley de Somos Perú es volver a abrir las inscripciones al Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (Siforpa), que desde 2018 hasta 2023, cuando caducó, tuvo 2 versiones y algunos procesos excepcionales de regularización.

De acuerdo a Quispe, el mayor problema que identifica su cartera con esta intención de “revivir” el Siforpa es que ya existen recursos en el mar peruano que están plenamente explotados. Sumar más embarcaciones las pondría en peligro.

“¿Qué significa plenamente explotados? Que ya existen las embarcaciones pesqueras necesarias para explotarlos y ahora se administra, a través de la cuotas que otorgamos. Hoy ya no hay margen para otorgar más permisos de pesca“, recalcó.

De acuerdo al ministro, el Siforpa, a diferencia del Reinfo minero, tuvo gran éxito en formalizar a las embarcaciones, sobre todo artesanales, que se sumaron al proceso, motivo por el cual cerró en 2023 sin inconvenientes mayores.

César Quispe, ministro de la Producción, en entrevista con Diario Gestión. Foto: Ernesto Quilcate (@photo.gec).

Otro inconveniente es que, de acuerdo al titular del Produce, la propuesta legislativa no precisa a qué actividad pesquera se dedicarían los nuevos pescadores interesados en formalizarse. Tampoco detalla ese universo: cuántas son esas personas.

“Es cierto que hubo personas que, al sumarse al Siforpa, que pudo haberse quedado a mitad de camino en el proceso porque no tenían recursos o los barcos, pero no tenemos evidencia”, manifestó.

De igual forma, sostuvo que lo anterior no es solo su opinión personal. En el marco del proceso legislativo regular, Produce ya emitió una opinión técnica desfavorable al proyecto, que permanece en análisis de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso, aún sin dictaminar.

Recursos potencialmente en mayor riesgo

Quispe refirió que recursos como la pota, el segundo más importante detrás de la anchoveta en consumo humano indirecto que Perú exporta; y el perico, podrían ser de los más afectados si el Congreso da esta vía libre. La razón es que ya habrían llegado a su tope de capturas.

“Por ejemplo, estimamos que este año más de 7 mil barcos artesanales formales peruanos han pescado pota. Ahí hay un problema y que ya se ve: la cuota que se asigna no alcanza para todos”, recalcó.

Quispe recordó también que, según el recurso se otorgan cuotas “globales” o “individuales”. En el caso de la pota es global, lo que significa que todas las embarcaciones a nivel nacional compiten por la mayor cantidad.

La pota, uno de los recursos pesqueros más importantes de exportación del Perú, sería afectada por la propuesta del Congreso. Foto: Produce.

Este proceso es diferente al de la anchoveta, donde la cuota es individual, ya que se divide por zonas del litoral, pero también se asigna por barco los máximos de captura que pueden realizar.

“Eso es lo que tenemos hoy, tanto en consumo humano directo como indirecto. Toda la pesquería ya tiene el número de embarcaciones suficientes. Ya no se entregan permisos de pesca, se han cerrado desde 2023 (cuando culminó el Siforpa)”, manifestó.

Lo anterior, vale decir, no significa que no se entreguen permisos de pesca exploratorios para recursos hidrobiológicos que hoy Perú no explota para consumo nacional o exportación. Ese es el caso de la vinciguerria, un pescado de tamaño menor, por citar un caso.