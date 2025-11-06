Este viernes se inicia la segunda temporada de pesca industrial de anchoveta (Foto: Andina)
Elías García Olano
Elías García Olano

Este martes se inició la pesca exploratoria denominada Eureka que permitirá determinar las condiciones en que se encuentra la biomasa de anchoveta y la cuota definitiva para la segunda temporada de pesca en la zona norte centro del litoral, que se deberá iniciar este viernes.

