El Ministerio de la Producción aprobó hoy una resolución ministerial que modifica la regulación aplicada a la pesca de calamar gigante o pota, estableciendo un nuevo límite máximo de captura total permisible (LMCTP) de ese recurso a lo largo del litoral.

De acuerdo con la resolución 332-2025-PRODUCE, el nuevo LMCTP será de 572,804 toneladas correspondiente al 2025 (el anterior límite máximo permisible era de 504,000 toneladas).

Vale indicar que, hasta setiembre, se habían reportado un desembarque de 521,198 toneladas, lo que significa aproximadamente el 93% de la cuota.

Igualmente, la resolución antes mencionada dispone que las embarcaciones artesanales podrán realizar hasta dos faenas de pesca del Dosidicus gigas (pota) en el presente mes.

Faenas de pesca adicionales

El sector precisa que, para el periodo comprendido entre el 1 y el 25 de octubre de 2025, se autoriza un aprovechamiento de hasta 53,000 toneladas del recurso, y que ello se determinó, luego de la revisión de la disponibilidad de esa especie, por parte del Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

Asimismo, detalla que las embarcaciones pesqueras artesanales podrán realizar hasta dos faenas de pesca durante el mes en curso, siendo la última fecha de zarpe el 19 de octubre.

Igualmente, dispone que dichas embarcaciones podrán ser parte de la Operación Calamar Gigante IV, que, por resolución apruebe Produce durante la segunda semana de noviembre, previo informe del Imarpe.

La ausencia de información de alguna zona de pesca -añade-, limitará el acceso a las medidas de ordenamiento correspondientes.

Veda desde el 26 de este mes

La misma resolución determina una veda reproductiva desde el 26 de octubre hasta el 25 de noviembre próximos, quedando prohibida toda actividad extractiva del recurso, así como su transporte, procesamiento, comercialización o almacenamiento.

La veda se podrá modificar si es que el Imarpe evidencia cambios en la evolución del proceso reproductivo de la pota, para lo cual deberá remitir a Produce las recomendaciones que correspondan.

Culminado el plazo de vigencia de veda del calamar gigante, las naves artesanales que hayan cumplido las obligaciones fijadas en este dispositivo, podrán realizar una faena durante noviembre próximo.

Ello será previa emisión de la resolución ministerial sustentada en informe del Imarpe, que contenga, entre otros, la evaluación de las condiciones biológicas - pesqueras de dicha especie.

Esta nueva resolución ministerial que amplía la cuota y las faenas de pesca, se da, luego que pescadores artesanales de calamar gigante protagonizaran paros y bloqueos de vías en la zona de Piura, donde se concentra parte de la captura de ese recurso.

Mesa de trabajo

Ellos demandaban que se amplíe la cuota y se les autorice más días de pesca.

Al respecto, el ministro de la Producción, Sergio González, recordó que su sector junto con la Presidencia del Consejo de Ministros y dirigentes de pescadores artesanales, instaló una mesa de trabajo en Piura, para abordar la problemática de ese recurso, recordando que constituye nuestra segunda pesquería.

Señaló que ese ministerio, en los últimos diez años, establecía una cuota anual del recurso de aproximadamente 500 mil toneladas, de las cuales el promedio capturado era de 450 mil toneladas anuales, en cuya captura participaban unas 4 mil embarcaciones artesanales.

