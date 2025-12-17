Mineros informales tomaron la vía nacional que cruza el distrito de Chala. Foto: referencial - difusión
Una vez más, decenas de mineros informales y pequeños mineros han bloqueado tramos de la Panamericana Sur en Arequipa para exigir que el Congreso apruebe la segunda votación de

Unos 250 mineros han tomado el kilómetro 618 de la Panamericana Sur en el distrito de Chala (Arequipa) y han desplegado neumáticos y colocado piedras que impiden el tránsito vehicular.

Vale acotar que desde Confemin Perú advirtieron que la movilización nacional se realizará del 17 al 19 de diciembre a fin de que La Comisión Permanente debatirá el tema este 18 de diciembre.

Bloqueo en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Chala, se registra este miércoles 17 de diciembre. Foto: PNP.
De acuerdo con RPP, la Asociación de Pequeños Mineros Artesanales y Contratistas de la localidad de Secocha también ha salido a protestar pero no han bloqueado la Panamericana Sur.

En tanto, Canal N reportó que la venta de boletos en terminales terrestres arequipeños se ha restringido debido al bloqueo de la Panamericana Sur. “Si compran es bajo su responsabilidad porque corren el riesgo de caminar (en pleno trayecto entre Arequipa - Lima)”, dijo una trabajadora del sector.

