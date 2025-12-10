El jueves 18 de diciembre la Comisión Permanente del Congreso realizará la segunda y definitiva votación del dictamen que amplía el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), según informó el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

El Pleno la aprobó el dictamen en primera votación el 4 de diciembre, mediante el cual se extiende el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigencia de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), si esta se implementa antes.

El dictamen recibió 60 votos a favor, tras aceptar la propuesta del Ejecutivo de limitar la ampliación a un año adicional y no hasta 2027, para mantener el control y la viabilidad del proceso de formalización.

Lo que se aprobaría

Hay que recordar que la intención inicial era que el Reinfo se extienda hasta el 2027. Pero, durante el largo debate, se recibieron cuestionamiento al texto y se pidió un ajuste a varios puntos, entre ellos, el tiempo que se aplazaría el registro.

Al final lo que recibió luz verde fue la extensión hasta finales del próximo año, tal como lo había mencionado el presidente de la República, José Jerí, quien se mostró en contra de ampliarlo hasta el 2027, pero consideró que solo un año más era “razonable”.

Según el texto aprobado, ahora el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en su calidad de ente rector del proceso, en coordinación con los gobiernos regionales y demás instituciones competentes, deberá implementar y adoptar las acciones normativas, administrativas y operativas orientadas al acompañamiento técnico a los operadores mineros y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Además, debe atender la supervisión ambiental y social de las actividades en proceso de formalización.

“(Esto) con el fin de garantizar la culminación efectiva del proceso, la seguridad jurídica de los operadores, la sostenibilidad ambiental de las actividades y la transición ordenada hacia el nuevo marco legal”, refiere el documento.

¿Reincorporación de los 50,000 registros?

A pedido de los congresistas, la votación fue por “bloques” de contenido. Una vez aprobado la extensión del plazo, se votó por separado la primera disposición complementaria transitoria que se refería a la reincorporación excepcional y evaluación técnica en la formalización minera integral.

Como parte de los ajustes que se hicieron al Reinfo, que culminó en junio del 2025 y se había extendido solo hasta diciembre de este año (como parte de una facultad que tenía el Poder Ejecutivo), se excluyó a más de 50,000 registros, quedando “en carrera” más de 30,000. Esto fue cuestionado por los mineros quienes pidieron la reincorporación.

Mineros informales piden que se amplíe el Reinfo y protestan frente al Congreso de la República. Fotos: joel Alonzo / GEC.

Con esto en mente, lo que planteaba entonces esta disposición complementaria transitoria era que, mediante decreto supremo, el Minem establezca “criterios técnicos y objetivos, así como el procedimiento para la evaluación de los reclamos, solicitudes o reconsideraciones presentados por las personas naturales o jurídicas comprendidas en el artículo 2 del Decreto Supremo 012-2025-EM y en otros dispositivos normativos vinculados”.

Al final, este punto fue rechazado con 51 votos en contra, 44 a favor y 11 abstenciones.

Otras dos disposiciones también fueron rechazadas. La segunda disposición complementaria transitoria no prosperó con 49 votos en contra, 42 a favor y 13 abstenciones. Esta disposición estaba referida a la continuidad de trámites en el proceso de formalización minera integral, que estaba vinculada también a la reincorporación de los mineros excluidos.

Finalmente, no alcanzó los votos la primera disposición complementaria final sobre la suspensión de procedimientos de exclusión del Reinfo (73 votos en contra, 22 a favor y 6 abstenciones).