El pleno del Congreso de la República inició del debate, este jueves 4 de diciembre, sobre la propuesta de prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2027, pues su vigencia vence este fin de año. En este momento se encuentra en un cuarto intermedio.

El dictamen que se sometió a votación consta, en total, de dos artículos, cinco disposiciones complementarias finales y dos transitorias. Además de la prórroga del Reinfo, destaca una “ventana” para la reincorporación de los más de 50,000 excluidos a mitad de año y la suspensión de los procesos de exclusión.

A estos se suman ajustes en la normativa para una mayor responsabilidad de los adquirientes sobre productos mineros (pidiendo documentos para verificar origen y otros), un sinceramiento de la ubicación de sus operaciones mineras, que se realice un censo a la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), entre otros.

Sobre la eventual reincorporación de los más de 50,000 excluidos, Victor Cutipa (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial), presidente de la Comisión de Energía y Minas, que aprobó esta propuesta, señaló que sus salidas obedecieron a “limitaciones administrativas, faltas de acompañamientos técnicos y condiciones externas que no eran atribuibles a los propios mineros, como la falta de contratos de explotación con los titulares de concesiones”.

Ante ello, Diana Gonzales (Avanza País), vicepresidenta de dicha comisión, rechazó que los excluidos eran mineros trabajadores en vías de formalización, lo que sostuvo en que, según información de la Sunat, incluso con esta exclusión, la recaudación tributaria de este grupo fue en aumento.

“La depuración ha sido positiva para la economía. ¿Qué hacían estos inscritos en el Reinfo? Lo ponían [el registro] para alquiler mediante redes sociales. El retorno que se pretende no beneficia al país”, indicó Gonzales.

La congresista resumió que este texto sometido a debate es sinónimo de “impunidad, ilegalidad y retroceso” en la formalización minera .

Mineros informales piden que se amplíe el Reinfo y protestan frente al Congreso de la República. Fotos: joel Alonzo / GEC.

Las cuestiones previas

Ante los diversos cuestionamientos a la propuesta, se presentaron varias cuestiones previas. La primera la solicitó Gonzales para que se vote por separado lo referido al retorno de los mineros excluidos (dos disposiciones complementarias transitorias). Esto fue aprobado por 69 congresistas, rechazado por 19 y otros ocho se abstuvieron.

Este apartado establece que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) fijará “criterios técnicos y objetivos” para el procedimiento de “evaluación de los reclamos y solicitud presentados por las personas naturales y jurídicas” relacionadas al decreto supremo que concretó una exclusión a mitad de año (DS 012-2025-EM).

El Minem tendrá un plazo máximo de 60 días calendarios para realizar esta evaluación y así identificar a las personas naturales o jurídicas “para una reincorporación excepcional”.

Otra cuestión previa presentada fue la de Jorge Morante (Somos Perú), que comparte bancada con el presidente José Jerí, con tres aristas. Solicitó que el plazo de ampliación del Reinfo no sea de dos años, sino de uno ; que se vote aparte lo referido a la suspensión de procesos de exclusión y que se incorpore una disposición para que se prohíba el uso de mercurio en la pequeña y artesanal minería.

Esto fue aprobado por 64 congresistas, 28 se mostraron en contra y ocho se abstuvieron.

Como reportó Gestión hace unos días, el artículo de suspensión de las exclusiones es de los puntos más cuestionados, pues le quita facultades al Gobierno para que continúe el trámite o inicie retiros del Reinfo a quienes incumplan condiciones mínimas.

Algunas de estas son no desarrollar actividad minera, realizarla fuera del derecho minero declarado en su Reinfo y obstaculizar acciones de verificación o fiscalización. Solo no aplicará este levantamiento de exclusiones para quienes tengan condena firma por minería ilegal, trata de personas o realizar actividades en áreas no permitidas (naturales protegidas, por ejemplo).

Asimismo, una tercera cuestión previa la pidió Ilich López (Acción Popular) para que, ante las diferentes observaciones, este dictamen retorne a la Comisión de Energía y Minas.

“Lo que se pretende aprobar es continuar con el desorden”, refirió. Esto fue rechazado por el pleno con 59 votos y al obtener solo 34 respaldos y 11 abstenciones.

Ante todo este escenario, Cutipa solicitó un cuarto intermedio para recoger los diferentes ajustes aprobados.