Arequipa sigue paralizada. El bloqueo iniciado el lunes en la Panamericana Sur continúa este miércoles en el kilómetro 782, en el distrito de Ocoña (Camaná), donde cientos de mineros informales mantienen cerrada la vía para exigir que el Congreso apruebe la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El Pleno tiene previsto debatir el tema hoy.

La medida de fuerza comenzó alrededor de las 11:00 a.m. del 1 de diciembre con la participación de diversos gremios de la zona de Secocha y comerciantes vinculados a campamentos mineros.

Aunque los manifestantes han permitido el paso de vehículos mediante treguas breves de apenas unos minutos, la circulación sigue siendo extremadamente limitada.

La Policía de Carreteras informó que el tramo continúa mayoritariamente bloqueado y es el único punto inhabilitado de la Panamericana Sur en la región.

Dirigentes de Confemin señalaron que en los próximos días se sumarán mineros de Venado, Eugenia y Miski, lo que podría intensificar el impacto del bloqueo en el corredor sur.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa confirmó la presencia de piquetes integrados por mineros informales e ilegales, quienes han pernoctado en la vía desde la tarde del lunes e impiden el tránsito normal de buses interprovinciales, vehículos particulares y carga pesada.

El COER precisó que los manifestantes solo permiten el paso vehicular en ventanas una o dos veces al día, además de treguas muy cortas durante la mañana, insuficientes para descongestionar la carretera.

Afectación al transporte

En el terminal terrestre de Arequipa, algunas empresas continúan vendiendo pasajes hacia Lima bajo la advertencia de que los viajeros podrían quedar varados en Ocoña. Otras compañías han optado por suspender la venta de boletos ante la persistencia del bloqueo.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos evaluar sus desplazamientos y tomar precauciones, ya que el conflicto podría generar demoras prolongadas y nuevas restricciones de tránsito en las próximas horas.