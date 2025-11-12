La pequeña agricultura es el motor de transformación y desarrollo rural en el país. (Foto: Andina)
El desempeño de los productos estrella y el repunte de nuevas líneas de negocio guían la mirada del sector agroexportador hacia una atractiva cifra al cierre del 2025: entre US$ 14,000 y US$ 15,000 millones, estimó Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

Economía circular en industria, turismo y agro en Perú: ¿cómo pasar de la teoría a la acción?
Arándanos, paltas y uvas: el ‘tridente’ que pone al Perú sobre Chile en el agro
Ley Agraria: Impuesto a la Renta bajaría a 15% para empresas del agro, ¿Gobierno respaldará texto?

