Más de 9 millones de personas en riesgo por huaicos e inundaciones. Foto: Andina
Aunque la temporada de lluvias más intensas en el Perú, que ocasiona huaicos, suele comenzar en diciembre de cada año, esas condiciones climáticas extremas parecen haberse adelantado, pues su ocurrencia empieza a afectar ya el tránsito vehicular y la infraestructura de transportes de uso público en diversas regiones del interior del país.

