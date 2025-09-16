Evolución de la producción agropecuaria. fuente INEI

Para la campaña grande de siembra, que comenzó en agosto y se extenderá hasta junio del 2026, las condiciones climáticas previstas para este y los siguientes meses podrían poner en niveles de riesgo entre medio y alto a diversos cultivos, dependiendo de su ubicación.

Según pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), para el periodo entre setiembre y noviembre del 2025, persisten en general buenas condiciones para los cultivos de arroz, el producto más sembrado de la campaña.

¿Qué cultivos enfrentarían más riesgo?

Sin embargo, hasta el undécimo mes del año podrían mantenerse condiciones de riesgo entre medio y alto para otros principales cultivos como la papa, el maíz, así como para la palta y la quinua.

Para el arroz, las condiciones serían favorables en valles de la costa norte como San Lorenzo y La Chira, en el departamento de Piura, y La Leche y Zaña, en la región Lambayeque, y en el valle de Jequetepeque, en la región La Libertad.

Sin embargo, en la costa sur, advierte que entre octubre y noviembre el inicio de la siembra podría retrasarse debido a que se esperarían lluvias mayores en la sierra sur occidental, que abastecen a los valles no regulados de Camaná-Majes y Ocoña, en la región Arequipa.

A su vez, en la selva norte, si bien los niveles de riesgo agroclimático para esa gramínea son entre bajos y medios, no se descarta mayor presencia de plagas como la “sogata”.

Zonas con más peligro para la papa

Sin embargo, el segundo producto más sembrado de la campaña grande, como es la papa, si podría enfrentar mayores condiciones de riesgo agroclimático en la mayor parte del territorio, según los reportes del Senamhi.

En la costa central y sur, la entidad refiere que, con la llegada de la primavera podría haber más presión de plagas y enfermedades que atacan a la papa, y podría disminuir la formación de tubérculos en los campos sembrados tardíamente en los valles costeros, lo que aumenta los factores de riesgo.

La campaña de papa está entre los cultivos que más se podrían afectar en esta campaña (Foto: Midagri)

Asimismo, en la sierra norte, en este mes podrían persistir las condiciones secas y la presencia de días cálidos, lo cual mantendría los factores de riesgo agroclimático en los niveles medio y alto para ese tubérculo, especialmente en la vertiente occidental de los valles interandinos.

Para octubre se espera que la temporada de labranza, siembra en secano y el avance de las plantaciones instaladas continué normalmente, favorecido por el incremento de lluvias previstas y las temperaturas diurnas normales, disminuyendo los factores de riesgo.

Eventos extremos

Sin embargo, refiere, no se descartaría afectaciones por eventos propios de la temporada (granizadas, heladas localizadas y otros); al mismo tiempo que, en algunas localidades bajas como Santo Domingo (sierra de Piura) una mayor afectación por plagas asociadas a las condiciones cálidas y alta humedad.

En la sierra norte, para noviembre –refiere el Senamhi- existe la posibilidad de que se retrasen las labores de siembra y primeros estadios de cultivos en secano de la papa.

Ello, debido a una probable disminución en las precipitaciones y el incremento de días cálidos, principalmente en la vertiente occidental, lo que condicionará el desarrollo de las plantas y las labores de labranza.

Asimismo, advierte, no se descartaría afectaciones a las plantas de papa por heladas localizadas, especialmente en zonas de mayor altitud, ya que se prevén temperaturas nocturnas más frías de lo habitual.

Impactos en la sierra central

Para octubre, refiere que en la sierra central no se descarta afectaciones por granizada, heladas, olas de calor y otros eventos extremos, a la vez que en la vertiente occidental ve probable que los riesgos se eleven a entre medio y alto, repercutiendo en la campaña grande 2025-2026 y el avance de las plantaciones instaladas.

En noviembre también, en la sierra central, refiere que, debido a la presencia de días cálidos, no se descarta una mayor demanda de riego, mientras que en las zonas altas podrían ocurrir heladas, granizadas y otros eventos extremos lo que mantendría los factores de riesgo en nivel alto.

La entidad también prevé para octubre riesgo alto en la sierra sur y el altiplano, pues se podrían retrasar las primeras actividades de labranza durante la misma campaña, pues las malas condiciones climáticas podrían coincidir con el periodo de siembras en secano en gran parte de esa zona geográfica.

Maíz: las zonas con más amenazas

Para los cultivos de maíz en la zona costera en general el Senamhi refiere que entre setiembre y noviembre no se descarta la aparición de plagas importantes como el cogollero, especialmente en campos en crecimiento vegetativo, pudiéndo aumentar además las necesidades de riego e incidencia de otras plagas.

Asimismo, en los cultivos de maíz en la sierra norte, para noviembre observa la posibilidad de que las labores de siembra y primeros estadios de cultivos en secano se retrasen, por una probable disminución en las lluvias y aumento de días cálidos y presencia de plagas, que elevan el riesgo a nivel alto.

El cultivo de maíz se podría ver amenazado por la presencia de plagas en este periodo

Igualmente, en la sierra central y sur, sobre todo en localidades de la vertiente occidental, también se advierte riesgo alto que puede repercutir en el inicio de la campaña grande 2025-2026, que podría seguir en noviembre por presencia de días cálidos y bajas temperaturas.

Impactos en calidad de frutos

Para Ulises Osorio, experto en temas agroclimáticos, las condiciones extremas del clima que afectan a principales cultivos, y que son causados por la persistencia de vientos intensos en la tropósfera, aún se van a mantener en el Perú, lo cual puede llevar a la ocurrencia de mayores friajes.

Explica que los fuertes vientos llevan a más días con cielos más despejados de lo habitual, lo cual incrementa la radiación solar, lo cual tiene diversos efectos nocivos en las plantas.

La mayor radiación, detalló, provoca, desde estrés en las plantas (y mayor necesidad de riego), hasta reducción de las raíces y afectación en la calidad de los frutos.

Refiere que los casos más evidentes se ven en frutos como el mango o la palta, que se deterioran más rápido y pierden su sabor, aunque indicó que esa anomalía climática está afectando a los rendimientos de cultivos en general.

