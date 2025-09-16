La siembra de arroz sigue manteniendo buenas condiciones en los pronósticos de riesgo agroclimático hasta noviembre Foto: ANDINA.
Coincidiendo con la culminación de la campaña agrícola chica en julio, en ese mes el sector agropecuario registró un crecimiento del 8.49%, resultado de la mayor actividad del subsector agrícola en 11.97%, y donde tuvieron mayor incidencia principales productos como la papa (45.83%), cacao (40.78%) el maíz amiláceo (48.01%) entre otros, según el INEI.

