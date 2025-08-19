Lluvias en la sierra. (Foto: Andina)
Lluvias en la sierra. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Existen 227 distritos de la sierra centro y sur en riesgo de verse afectados por deslizamientos, u otro tipo de movimientos en masa, de acuerdo al escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ante el aviso meteorológico Nº 280 del , en el que anuncia la ocurrencia de precipitaciones sólidas y líquidas hasta el martes 19 de agosto

Según dicho documento, Ayacucho es el departamento que presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 33, seguido de Áncash (26), Huancavelica (15), Arequipa (14), Apurímac (12), Lima (8), Pasco (5) y Cusco (1).

En tanto, 113 jurisdicciones de estas mismas regiones, además de Huánuco, Junín y Puno se encuentran en riesgo alto. Para conocer cuáles son los distritos involucrados, ingrese .

LEA TAMBIÉN: ¿Tienen alguna relación los vientos fuertes y lluvias con los sismos?: lo que dice la ciencia

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas.

También se debe verificar la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

TE PUEDE INTERESAR

Tormentas de arena en Ica: ¿qué pronostica Senamhi para los próximos días?
Senamhi: ¿Cómo estará la temperatura en Lima esta semana?
Frío en Lima: conoce qué distritos tendrán noches de hasta 12 °C, según Senamhi

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.