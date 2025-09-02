La compañía especializada en el cultivo, exportación e importación de productos agrícolas orgánicos, BeFair Bio Perú, iniciará la operación de una planta de producción de bioinsumos, orientados a regenerar la tierra y fomentar una agricultura regenerativa y sostenible.

“En los siguientes días inauguramos nuestra primera planta de producción de bioinsumos, todo lo que allí se produzca será para beneficio directo de nuestros productores”, señaló Yesy Lalupu Valladolid, cofundadora y directora de BeFair Bio Perú, a Agraria.

La ejecutiva explicó que la compañía está invirtiendo US$ 12,000 en el desarrollo de esta iniciativa, con foco en el suelo como recurso clave. Además, también mencionó el desarrollo de una parcela experimental en cultivo de palta, donde se aplicarán biorremediadores a base de carbonato de calcio biogénico para reducir la disponibilidad de cadmio en el suelo.

Operación de BeFair Bio en Perú

BeFair Bio es una empresa especializada en el cultivo, exportación e importación de frutas y hortalizas frescas orgánicas, principalmente, de América Latina y África.

En esa línea, BeFair Bio consolidó su operación en Perú como hub estratégico para abastecer el mercado de fruta orgánica en Europa. Más del 50% de su volumen actual de exportación proviene del país, con un notable desempeño en cítricos, mango y jengibre.

Actualmente, cultivan mango en Piura, impulsan nuevas plantaciones de toronja y proyectan ingresar a la producción de palta.