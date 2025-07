En el 2024, la palta (con envíos por US$ 1,248 millones) fue el tercer producto de agroexportación peruano después de arándanos y uvas.

Ahora, a junio, el valor exportado significó un incremento del 20% versus igual lapso del 2024, en tanto su volumen (545,859 toneladas) fue superior en 35% respecto al embarcado en el primer semestre del año pasado, según Fresh Fruit.

El resultado obtenido hasta el momento va en línea con la proyección de la Asociación de Productores y Exportadores de Palta Hass del Perú (ProHass), que ha estimado que este año podría haber un crecimiento en el volumen a exportar de ese fruto verde del 37% en comparación al 2024.

Crece área sembrada y supera expectativas

La superficie cultivada de paltos en el Perú mantiene su crecimiento: existe más de 80,000 hectáreas (has.) de palta Hass integradas a la exportación, que involucran a unos 22,000 productores, de acuerdo con data de Fresh Fruit.

De confirmarse, eso a su vez significaría un crecimiento del área sembrada del aguacate peruano en un 19.40% en comparación con las 67,000 has. cultivadas en el 2024.

Además, superaría las estimaciones que hiciera el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), que había calculado que el 2025 en el Perú la superficie sembrada de palta podría llegar a las 70,000 hectáreas.

Actualmente, las principales regiones productoras del fruto en el Perú son Lima, Lambayeque, Ica, La Libertad y Áncash, aunque en otras regiones como Ayacucho, Arequipa, Apurímac, Huancavelica, Junín y Cusco, existen también áreas certificadas para su envío al exterior, que están ampliando su oferta exportable.

En los años 2023 y 2024, los envíos del primer semestre representaron entre el 63% y 65% de la carga anual, aunque julio y agosto se consideran periodos clave para el cierre de la campaña, es decir que todavía hay un espacio para que sigan aumentado los volúmenes y valores de la exportación de palta en el 2025.

Sin embargo, un reporte de pronóstico agroclimático elaborado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), advierte de algunas condiciones de riesgo para la siembra de palta hasta agosto próximo en algunas zonas del Perú, aunque favorables para otras.

¿En qué zonas habrá condiciones favorables?

En la costa norte, el Senamhi refiere que las condiciones serían favorables, particularmente en los departamentos de Lambayeque y La Libertad , de forma que permitirían completar la maduración y las labores de cosechas de palto Hass en este mes, dado que prevalecerían temperaturas máximas y mínimas normales.

Eso, refiere, reduce los niveles de riesgo agroclimático a un rango que variaría entre muy bajo y bajo, escenario que se mantendría hasta agosto, facilitando las labores de podas y promoviendo el brote de las plantaciones, conservando un nivel de riesgo agroclimático bajo, incluso fitosanitario, debido a las condiciones secas propias de esta estación de año.

En la costa central y sur, el Senamhi estima que el nivel de riesgo agroclimático sería bajo, debido a que prevalecerían condiciones térmicas favorables, entre temperaturas normales a ligeramente frías.

Sin embargo, advierte que, en esas mismas zonas costeras, debido a un ambiente persistentemente húmedo, habitual para la estación, se generarían las condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades que afectan al fruto.

Aumenta el riesgo en zonas altoandinas

En la sierra central, en zonas productoras de Ayacucho, el Senamhi refiere que durante periodos críticos como la floración y el cuajado, el cultivo estaría expuesto a condiciones secas y temperaturas más cálidas, por lo cual hasta agosto se incrementa el riesgo agroclimático a niveles medio y alto.

Este escenario agroclimático podría provocar periodos de estrés térmico en el cultivo, afectando negativamente procesos fisiológicos (acumulación de unidades de frío) y fenológicos de inducción floral, floración, cuajado y amarre de frutos (desarrollo inicial de frutos).

En otras áreas dedicadas a la producción del palto de la sierra central - oriental, como el departamento de Huánuco, estarían enfrentando a condiciones de precipitaciones entre normales y superiores durante julio, pero serían inferiores en agosto.

En esta zona, el cultivo en las variedades de “Hass” y “Fuerte” se encuentra en fructificación y maduración, pudiendo ser afectado por periodos de estrés hídrico, reduciendo la calidad de las cosechas, advierte el reporte. Por ello, acota, se espera que el nivel de riesgo varíe entre bajo y medio en julio, incrementándose a nivel medio y alto en agosto.

En la sierra sur, la entidad señala que las altas temperaturas diurnas, aumentarían la evapotranspiración, pudiendo incrementar las necesidades de riego. Del mismo modo, ambientes cálidos favorecerían la presencia de plagas como la mosca blanca, arañita roja y queresas, previendo un riesgo agroclimático entre bajo a medio.

Desafío en el frente externo

A nivel externo, uno de los riesgos para nuestras exportaciones es la sobreoferta del aguacate mexicano en el mercado de Estados Unidos, lo que ha llevado a reducir su precio, ubicándose en US$ 1.90 por kilogramo en el primer semestre, 11% inferior versus los US$ 2.13 del 2024, aunque en junio último se ubicó en su nivel más bajo (US$ 1.69 por kilo).

No obstante, la Asociación de Exportadores (Adex) destaca que, a diferencia de México, que envía casi todo su aguacate a Estados Unidos, el Perú ha logrado diversificar sus mercados, pues los envíos de la producción nacional se reparten entre Asia, Europa y Norteamérica.

Por ejemplo, refiere que la palta fue el principal producto exportado desde el puerto de Chancay, representando el 54% del valor total de las exportaciones gestionadas por ese nuevo terminal.

La estrategia de apuntar a diversos mercados a la vez, anota el gremio, permite no depender de un solo país y mantener la estabilidad de las exportaciones, frente a cambios en la demanda o restricciones comerciales.

