El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) extenderá hasta el final de octubre la vigencia de su más reciente aviso meteorológico sobre lluvias.

La especialista en meteorología del Senamhi, Rosario Julca, indicó que el aviso mencionado originalmente tenía vigencia hasta hoy, pero, dadas las condiciones climatológicas se prolongará hasta el miércoles 29 de octubre

Precisó que se espera que las lluvias se den en departamentos de la sierra norte del país, como Cajamarca, La Libertad, Ancash. Las precipitaciones pluviales también se darán en las zonas altas de la sierra de Huánuco, Pasco y Junín.

📢#Aviso #Senamhi #Minam El 28 de octubre, continuarán la nieve, granizo, aguanieve y lluvia en la sierra.



✅Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.



📲https://t.co/dmUNaLHcs7 pic.twitter.com/EnupC9udEL — Senamhi (@Senamhiperu) October 27, 2025

¿Cuál será la temperatura que se registrará?

En cuanto a la temperatura a registrarse en ese lapso, señaló que se espera que esta llegue a los 30 grados centígrados en la sierra norte, mientras que en la sierra central esta oscilaría entre los 28 y los 30 grados, informó Rosario Julca a la Agencia Andina.

Explicó que ello se dará en horas de la mañana, luego de que, por la tarde y la noche se registrarán las lluvias previstas previo incremento de la nubosidad.

La situación descrita se estaría presentando –dijo la especialista- en la sierra de Pasco, Junín y Áncash, y en las zonas altas de La Libertad, Cajamarca y Puno.

En cuanto a la temperatura a registrarse en ese lapso, señaló que se espera que esta llegue a los 30 grados centígrados en la sierra norte.| Foto: Andina

¿Cómo será el clima en la la costa y selva?

La representante del Senamhi indicó que en la costa se vienen registrando ráfagas de viento, en horas de la tarde, pero estas no llevan a un nivel como para emitir un aviso meteorológico vigente. Estas se darán con más fuerza en la costa de Ica, Lima y Áncash, indicó.

El flujo de vientos se desplaza desde el sur, haciendo que se presente nubosidad y lloviznas en las primeras horas de la mañana, para luego estas dar paso al brillo solar por la tarde, expresó.

Estamos en una estación de transición, y ya están dominando las condiciones de brillo solar en días consecutivos, pero no quiere decir que se descarten las presencias de lloviznas en las primeras horas de la mañana”, indicó la especialista.

📢#Aviso #Senamhi #Minam Del 28 al 30 de octubre, se presentará el incremento de la velocidad del viento en la sierra sur.



✅Además, se esperan ráfagas de viento.



📲https://t.co/qEQ4fQjCsf pic.twitter.com/gPXdkLRncp — Senamhi (@Senamhiperu) October 27, 2025

Friaje en la Amazonia

Por otro lado, Julca señaló que el Senamhi emitirá un aviso meteorológico referido al vigesimoquinto friaje que se registra en la Amazonia, señalando que habrá un descenso de las temperaturas nocturnas, de hasta 19 grados.

Esto se registrará en la zona extremo sur de la selva, principalmente en Puerto Maldonado, señaló y se prolongará hasta el 31 de octubre, indicó.

Señaló que la intensidad de las lluvias será fuerte en la selva alta; específicamente en los departamentos de Huánuco, Pasco, Junín y la parte alta de Cusco, además de sectores del departamento de Loreto.

Asimismo, dijo que, debido al incremento de la cobertura nubosa, descenderán las temperaturas diurnas, alcanzando valores de entre 26 y 29 grados; temperaturas que son menores en promedio a lo que se registra en la Amazonia, recordó.