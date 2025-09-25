Lluvias dispersas y de corta duración se presentarán en la costa norte y centro del Perú, desde este jueves al sábado 27 de septiembre, principalmente en los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima e Ica, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.

Especialistas de dicha institución explicaron que estas precipitaciones pluviales están asociadas al aporte de humedad proveniente de los Andes hacia el mar, favorecidas por los eventos de lluvia previstos en la Sierra (Aviso N°341 y Aviso N° 343).

Las lluvias se registrarían principalmente en horas de la tarde, al atardecer y por la noche; mientras que hacia el mediodía se mantendrían condiciones de brillo solar en gran parte del litoral.

Vientos moderados a fuertes

El Senamhi también pronosticó que desde el viernes 26 hasta el sábado 27 de septiembre, aumentará la velocidad del viento en la Costa, con valores próximos a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro, a los 22 km/h en la costa sur y cercanos a los 36 km/h en la costa de Ica.

Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal.

Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana.

Los departamentos de posible afectación son Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Llibertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.