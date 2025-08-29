El clima limeño no da tregua y se ha mostrado especialmente cambiante en las últimas semanas. Días de cielo despejado y temperaturas cercanas a los 22 °C se han alternado con otros de nubosidad, lloviznas y vientos intensos que obligan a los ciudadanos a volver a la ropa de abrigo. La pregunta que surge es inevitable: ¿cuándo cederá el frío en Lima y retornará con mayor frecuencia el brillo solar?
Según la ingeniera Bremilda Sutizal, especialista en meteorología del Senamhi, esta variabilidad ha sido un rasgo constante del invierno limeño y lo más probable es que continúe presente durante lo que resta de la estación.
Para los próximos días, detalló que entre el 29 y 31 de agosto las temperaturas diurnas oscilarán entre los 16 y 20 °C, lo que volverá a generar jornadas frías en la ciudad.
“En los últimos días de agosto habrá prevalencia de las condiciones de nubosidad, especialmente en el litoral, sin descartar que en distritos de Lima norte (Carabayllo, Comas, etc) y de Lima este (La Molina, Santa Anita, etc) se presente el brillo solar principalmente hacia la tarde”, comentó a Andina.
Respecto al inicio de septiembre, Sutizal indicó que el lunes 1 o martes 2 podría darse una mayor presencia de brillo solar. Sin embargo, advirtió que del miércoles 3 al sábado 6 se espera un deterioro del clima debido a la intensificación del anticiclón del Pacífico Sur, que traerá condiciones frías y ventosas a Lima y Callao.
“Posteriormente, los días domingo 7 y el lunes 8 de setiembre probablemente se presenten más prevalencia de brillo solar”, agregó la especialista.
La especialista indicó que septiembre será un mes de transición entre el invierno y la primavera, que se iniciará oficialmente el 22. Durante ese periodo, el brillo solar empezará a hacerse más constante de forma progresiva.
La ingeniera recalcó que “a fines de septiembre será más frecuente la presencia de brillo solar” e instó a los ciudadanos a revisar los reportes del Senamhi antes de salir de casa, a fin de escoger entre ropa ligera o abrigadora según las condiciones del día.