El clima limeño no da tregua y se ha mostrado especialmente cambiante en las últimas semanas. Días de cielo despejado y temperaturas cercanas a los 22 °C se han alternado con otros de nubosidad, lloviznas y vientos intensos que obligan a los ciudadanos a volver a la ropa de abrigo. La pregunta que surge es inevitable: ¿cuándo cederá el frío en Lima y retornará con mayor frecuencia el brillo solar?

Según la ingeniera Bremilda Sutizal, especialista en meteorología del Senamhi, esta variabilidad ha sido un rasgo constante del invierno limeño y lo más probable es que continúe presente durante lo que resta de la estación.

Para los próximos días, detalló que entre el 29 y 31 de agosto las temperaturas diurnas oscilarán entre los 16 y 20 °C, lo que volverá a generar jornadas frías en la ciudad.

“ En los últimos días de agosto habrá prevalencia de las condiciones de nubosidad , especialmente en el litoral, sin descartar que en distritos de Lima norte (Carabayllo, Comas, etc) y de Lima este (La Molina, Santa Anita, etc) se presente el brillo solar principalmente hacia la tarde”, comentó a Andina.

Respecto al inicio de septiembre, Sutizal indicó que el lunes 1 o martes 2 podría darse una mayor presencia de brillo solar. Sin embargo, advirtió que del miércoles 3 al sábado 6 se espera un deterioro del clima debido a la intensificación del anticiclón del Pacífico Sur, que traerá condiciones frías y ventosas a Lima y Callao.

Las lloviznas y el frío persisten, pero septiembre marcará el inicio de un cambio progresivo. Foto: Andina.

“Posteriormente, los días domingo 7 y el lunes 8 de setiembre probablemente se presenten más prevalencia de brillo solar”, agregó la especialista.

La especialista indicó que septiembre será un mes de transición entre el invierno y la primavera, que se iniciará oficialmente el 22. Durante ese periodo, el brillo solar empezará a hacerse más constante de forma progresiva.