Temperatura en la Sierra. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología () advirtió un considerable descenso de la , de hasta menos 17 grados bajo cero, se registrará en diversas localidades andinas del centro y sur del Perú, durante los días martes 19 de agosto y el miércoles 20 de agosto.

La entidad emitió el , de nivel rojo, indicando que esta baja se percibirá en horas de la noche en nueve departamentos de la mencionada zona del territorio nacional.

El fenómeno se registrará, de acuerdo al Senamhi, en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna.

LEA TAMBIÉN: Senamhi: ¿Cómo estará la temperatura en Lima esta semana?

Temperaturas nocturnas

Las temperaturas mínimas que se esperan registrar en promedio son de menos 17 grados centígrados en localidades por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar.

Asimismo, se espera un descenso de hasta los menos 5 grados centígrados en las zonas ubicadas por sobre los 3,200 metros sobre el

La baja de temperatura vendrá acompañada por ráfagas de viento con velocidades de 50 kilómetros por hora aproximadamente.

La alerta da cuenta también de la presencia de escasa nubosidad y de incrementos en la temperatura diurna.

En ese contexto, invocó a que la población sea “extremadamente precavida” y que “cumpla los consejos e instrucciones dados por las autoridades”.

