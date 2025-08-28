La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi (SPC), en segunda y última instancia administrativa, impuso una multa al Club Alianza Lima por apagar, sin justificación y de manera no coordinada, la iluminación principal del campo y las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva “Matute” durante la final de la Liga 1 Betsson 2023, exponiendo a un riesgo injustificado a más de 26 mil asistentes.

De acuerdo con la resolución, el apagado de los reflectores -el 8 de noviembre de 2023- incumplió lo dispuesto en el artículo 47.1 del Reglamento de la Liga 1 Betsson 2023, que exige mantener la iluminación artificial hasta la evacuación total del estadio, así como el artículo 70.2 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que obliga a los clubes organizadores a cumplir y aplicar las normas de seguridad vigentes.

¿De cuánto es la multa? La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi dispuso que el club pague 450 UIT, equivalente a S/ 2′407, 500.

Cabe indicar que la multa aplicada es practicamnete el equvalente a lo ganado por Alianza Lima por haber pasado a cuartos de final de Copa Sudamericana 2025.

Asimismo, la Sala determinó que la decisión del club fue adoptada sin coordinar con las autoridades presentes, como la Policía, Fiscalía y representantes de la FPF, quienes incluso solicitaron restablecer la luz, a lo que el club se negó.

“Este accionar generó una oscuridad generalizada que expuso a los asistentes a condiciones de inseguridad, favoreciendo hechos como el lanzamiento de bengalas encendidas e intentos de invasión del campo de juego”, sostuvo Indeocpi.

Indecopi resolución

La medida correctiva que se debe aplicar

Como medida correctiva, se ordenó que el Club Alianza Lima capacite a su personal y directivos en protocolos de seguridad para espectáculos deportivos, bajo la supervisión de una entidad especializada, y adopte mecanismos internos de control que aseguren el cumplimiento estricto de la normativa en futuros eventos.

Finalmente, en otro punto de su decisión, la Sala declaró la nulidad parcial de la resolución de la primera instancia, al advertir que se evaluó una conducta distinta a la denunciada. Por ello, la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 deberá emitir un nuevo pronunciamiento sobre el encendido y lanzamiento de bengalas al estadio, lo que podría derivar en una multa adicional a la ya impuesta.