La primavera comenzó en Perú y en todo el hemisferio sur este lunes 22 de septiembre a las 13:19 horas, marcando la transición entre el invierno y el verano. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se trata de una temporada de variaciones climáticas notorias, con mañanas frías, incremento progresivo del brillo solar y mayor radiación ultravioleta.
Patricia Rivera, especialista del Senamhi, recordó que la primavera es una estación de transición, por lo que no debe sorprender la presencia de cambios bruscos de temperatura a lo largo del día.
En la costa, las condiciones se mantendrán en condiciones normales. En el norte y centro occidental las lluvias serán de normales a inferiores, mientras que en el sur podrían alcanzar valores superiores. Para Lima y Callao, se anticipan mañanas con cielo cubierto, lloviznas aisladas y aumento de vientos cercanos al litoral, aunque conforme avance la estación predominarán días despejados con presencia de sol.
¿Qué pasará con los distritos cercanos al mar?
En el Callao, Jesús María, Breña y distritos cercanos al mar, la temperatura oscilará entre 15,5 °C y 23,2 °C, mientras que en zonas más alejadas, como Ate, La Molina o San Juan de Lurigancho, podría variar entre 14,4 °C y 25,3 °C.
El Senamhi precisó que las condiciones no serán iguales en todas las regiones: la costa, sierra y selva mostrarán particularidades dependiendo de la altitud y características locales.
En ese sentido, Rivera insistió en no dejar de usar bloqueador solar y optar por la “técnica de la cebolla”: vestirse con varias capas que puedan retirarse conforme aumente la temperatura en el transcurso del día.
La estación concluirá el 21 de diciembre, cuando inicie el verano. Hasta entonces, los especialistas recomiendan mantener medidas de cuidado frente a la radiación y no confiarse en los días soleados, ya que las noches y mañanas frías aún podrían presentarse.