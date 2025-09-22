La presidenta Dina Boluarte reconoció, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el índice de pobreza en Perú es alto, aunque no dio cifras con respecto a ello.

La mandataria, durante su participación en el evento, precisó que, ante este escenario, entregará escuelas y hospitales, cuyas obras se encontraban detenidas por varios motivos, entre ellos, la corrupción.

“La pobreza en mi país es alta. Vamos a entregar en estos tres años y medio (de su mandato) muchos más colegios nuevos y equipados que no se han entregado en 15 años. Vamos a entregar más hospitales”, precisó.

Además, indicó que se están entregando colegios llamados “bicentenarios” con tecnología que permitirá que los estudiantes puedan egresar con un certificado para que puedan emprender de manera propia.

“Los chicos de 5to de secundaria van a terminar teniendo un certificado de emprendedores y no salgan a un mundo donde no encuentren trabajo, sino ya ellos pueden emprender sus propios ingresos económicos”, enfatizó.

Boluarte termina su discurso con complicaciones

Durante la transmisión del evento, se observó que el micrófono de Boluarte fue interrumpido cuando hablaba sobre la eliminación del matrimonio infantil en su gestión y el hecho de ser la primera presidenta de Perú. Esto se debió a que la presidenta excedió el límite de tiempo que le fue asignado para su intervención.

A pesar de ello, la mandataria continuó con su discurso sin notar que el micrófono estaba apagado, lo que impidió que su mensaje fuera traducido y entendido por el resto de presidentes y delegaciones que no hablaban español.

Boluarte siguió hablando sobre su gestión, a pesar de que la representante de Alemania y presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, intentó finalizar su intervención en dos ocasiones con frases cortas como “muchas gracias” y “señora presidenta”.

Reunión de alto nivel por el 30° aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer. Foto: Presidencia.

Boluarte invitó a empresarios a invertir en proyectos estratégicos en el Perú

La presidenta Dina Boluarte, en el marco de su agenda, sostuvo una reunión con empresarios iberoamericanos, invitándolos a invertir en proyectos estratégicos en el Perú.

La mandataria afirmó ante los empresarios que Perú es un país de confianza, donde las inversiones serán respetadas y protegidas dentro de un marco jurídico sólido.

La presidenta mencionó que Perú mantiene una de las inflaciones más bajas de América Latina, con un crecimiento económico estable y avance sostenido en inversiones públicas, las cuales llegaron a 24 mil 541 millones de soles en el primer trimestre del año; y privadas, las cuales proyecta crecer un 6.5% en 2025.

Boluarte mencionó que, entre las oportunidades de inversión en el país, se encuentra infraestructura, educación, salud y transporte, resaltando proyectos ferroviarios y aeroportuarios.

“Queremos unir desde el norte hasta el sur del país, mediante infraestructura ferroviaria. También impulsamos nuevos aeropuertos internacionales que conecten directamente ciudades, como Arequipa y Cusco con el mundo. Tenemos un abanico de proyectos para que ustedes puedan invertir con confianza”, mencionó.