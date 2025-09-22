Pese a las críticas y la advertencia del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, el premier Eduardo Arana defendió esta mañana el pronunciamiento que hizo el Ejecutivo en favor de Fuerza Popular, luego que el Ministerio Público solicitara que sea declarado como ilegal.

Desde Ica, el titular de la PCM negó que haya infringido el principio de neutralidad electoral. Esto, en respuesta al informe realizado por la oficina de fiscalización del JEE de Lima Centro 1, que determinó que Arana habría transgredido el numeral 32.1 del artículo 32 del reglamento electoral con este comunicado.

Tras señalar que no comparte la postura del organismo electoral, aseguró que no se está haciendo “propaganda a favor o en contra de nadie”, en el marco de los comicios de abril del 2026.

Recordó que el Ejecutivo ya convocó a elecciones, por lo que consideró importante que este proceso debe ser plural y democrático. En ese sentido, recalcó que todos los partidos políticos deben tener las mismas garantías de participación plena.

“La Presidencia del Consejo de Ministros no ha mencionado ningún partido, lo que se ha hecho referencia es al deber y al derecho constitucional que tienen todos los partidos de participar plenamente en las elecciones presidenciales del próximo año”, indicó.

“Nuestra invocación va en ese sentido, no hay ninguna vulneración, no ha habido ningún faltamiento a la neutralidad. De hecho, desde el Ejecutivo somos los primeros en procurar evitar cualquier tipo de posición. No estamos haciendo propaganda ni a favor o en contra de nadie, tampoco estamos denostando a ningún partido”, añadió el premier.

Enfatizó que el ciudadano peruano tiene la facultad y el derecho de elegir en las próximas elecciones, de manera libre, quién será su candidato y a quién va a elegir como jefe de Estado en julio del 2026.

CUESTIONA TERGIVERSACIÓN EN REGALOS DE BOLUARTE

Tras la flexibilización de la norma que regula el control de los obsequios que puede recibir la presidenta Dina Boluarte, Punto Final publicó este domingo el registro oficial de regalos que recibió la mandataria, una lista que va desde artículos protocolarios hasta objetos de lujo, que pueden costar miles de dólares.

En el registro se encuentra una réplica de la estatua de bronce de Sanxingdui, valorada en más de U$S 10,000 en subastas, sets de cosméticos coreanos que alcanzan los U$ S20,000 y perfumes exclusivos de la marca Dior, entre otros productos.

Al respecto, Arana cuestionó la tergiversación de los cambios a la norma y enfatizó que el Gobierno viene colaborando con la transparencia a través de dicho registro.

“Lo que ha hecho este Gobierno, a través de la Presidencia de la República, es regular y dictar una norma para que se regule. Es decir, se ha colaborado con la transparencia y a partir de ahora lo que se está haciendo es un registro. Qué mejor manera de decirle a la población que ahora todo es transparente, es legal y que todo se registra”, acotó.

“La información que tiene ese periodista es a la que ha accedido de forma pública. No es que la hemos escondido, no es que la Presidencia la tiene guardada bajo siete llaves. No. es una información que está publicada, que está a disposición de cualquier periodista y que ellos lo presentan como una unidad de investigación, como si nosotros desde el Gobierno quisiéramos ocultar nuestras actividades”, sostuvo Arana.

A través de un comunicado, la Presidencia de la República calificó de tendenciosa la información divulgada y acusó un intento de pretender confundir a la ciudadanía respecto a la recepción de regalos.

“Cabe señalar que este tipo de intercambios se realiza desde hace varias décadas y forma parte de un protocolo entre altas autoridades a nivel internacional que, entre otras razones, busca mostrar la cultura y el arte de nuestro país”, manifestó“, se lee en el documento.