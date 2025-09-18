La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó a la Corte Suprema de Justicia la declaración de ilegalidad del partido político Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori.

Según el pedido de Espinoza Valenzuela, la organización fujimorista desarrolla actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales.

De esa manera, acusa a Fuerza Popular de promover atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes, entre otros, así como de perseguirlos.

Además, señala al partido naranja de promover la exclusión de congresistas de su bancada “por razón de disidencia política y libertad de conciencia, y de exculpar atentados contra la vida e integridad de las víctimas del Conflicto Armado Interno de 1990 al 2000, así como de ”legitimar la violencia" como método para la consecución de objetivos políticos.

