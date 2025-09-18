Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Foto: USI
Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Foto: USI
La fiscal de la Nación, , solicitó a la Corte Suprema de Justicia la declaración de ilegalidad del partido político Fuerza Popular, encabezado por .

Según el pedido de Espinoza Valenzuela, la organización fujimorista desarrolla actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales.

De esa manera, acusa a de promover atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes, entre otros, así como de perseguirlos.

Además, señala al partido naranja de promover la exclusión de congresistas de su bancada “por razón de disidencia política y libertad de conciencia, y de , así como de ”legitimar la violencia" como método para la consecución de objetivos políticos.

Delia Espinoza pide a la Corte Suprema que se cancele la inscripción de Fuerza Popular del Registro de Organizaciones Políticas y en cualquier otro.

