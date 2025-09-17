Delia Espinoza podría enfrentar un nuevo proceso disciplinario por presuntamente asumir rol de juez. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)
Delia Espinoza podría enfrentar un nuevo proceso disciplinario por presuntamente asumir rol de juez. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Wilber Medina, abogado de Gino Ríos, presidente de la (JNJ), consideró que la , emitió una “amenaza velada” contra los miembros de la mencionada entidad de justicia al decir que , luego de que ella señalara que enfrentaba un proceso irregular para removerla del cargo.

El abogado mencionó que las expresiones de afecta su y que por estas declaraciones podría abrirse otro proceso disciplinario en su contra, debido a que habría asumido el rol de juez.

“Creo que por esas solas expresiones de ayer se ha hecho merecedora a otro proceso disciplinario. Ha expresado una amenaza velada contra los miembros de la Junta. Ella, titular de la acción, ha dicho que van a ir a la cárcel. O sea, se ha convertido incluso en juez. Eso no se puede tolerar”, mencionó en RPP.

LEA TAMBIÉN: Del Castillo responde a Espinoza y niega que Benavides busque ser fiscal de la Nación

Medina, a su vez, refutó las relacionadas con la presunta inconstitucionalidad de la resolución que promovió su investigación, y sostuvo que esta decisión fue tomada por acuerdo del .

Además, desestimó que haya existido usurpación de funciones o avocamiento indebido.

“Ha dicho que es inconstitucional porque la resolución solamente la ha firmado el presidente que abre investigación. Falso. Eso no es inconstitucional, porque a la señora Delia Espinosa, cuando la nombraron fiscal de la Nación, quien firmó su resolución solo fue el señor José Ávila, presidente de la Junta para aquel entonces, en 2022”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Espinoza rechaza pedido para suspenderla y advierte que JNJ cometería prevaricato

Finalmente, el abogado mencionó que la resolución firmada por Gino Ríos cumple con el acuerdo del pleno y que no existe ninguna inconstitucionalidad en el procedimiento realizado.

Recordemos que la fiscal de la Nación, , calificó la solicitud de suspensión y el proceso disciplinario en su contra como una maniobra ilegal y arbitraria de la (JNJ), la este viernes si por un plazo de seis meses.

Sede la Junta Nacional de Justicia. Foto: Andina
Sede la Junta Nacional de Justicia. Foto: Andina

TE PUEDE INTERESAR

Delia Espinoza advirtió que miembros de la JNJ podrían terminar en la cárcel
Wilfredo Oscorima visitó el Congreso y dice que entregó regalo a José Jerí
TC descarta que jueces que inaplicaron la ley de amnistía hayan cometido prevaricato

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.