La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, calificó la solicitud de suspensión y el proceso disciplinario en su contra como una maniobra ilegal y arbitraria de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la cual evaluará este viernes si la suspende temporalmente por un plazo de seis meses.

Espinoza catalogó esta acción como una “reacción desesperada” de la JNJ, ya que precisa que esta es motivada por las investigaciones que ella dirige contra varios altos funcionarios, según sus declaraciones en RPP.

Además, acusó a la institución de intentar destituirla de manera inconstitucional.

“Lo que ahora están haciendo los señores es en el marco de tres cosas. Uno, podría responder a una reacción desesperada por las importantes investigaciones que estamos siguiendo contra el señor Santiváñez, contra ministros, contra congresistas, contra la propia presidenta de la República”, acotó.

Asimismo, mencionó que los miembros de la JNJ podrían terminar en la cárcel por avocamiento indebido y usurpación de funciones.

“Esto, prácticamente, es un proceso inmediato, es arbitrario, es irregular. Están actuando desesperadamente. Los señores van a terminar en la cárcel porque han cometido avocamiento indebido, usurpación de funciones, actos que han sido denunciados oportunamente ante el Congreso de la República, pero estos han sido archivados”, precisó.

Espinoza señaló que la JNJ está vulnerando la autonomía de la Junta de Fiscales Supremos, la cual la respalda como fiscal de la Nación, y añadió que el procedimiento disciplinario podría tratarse de una “venganza” por no reponer a Patricia Benavides en el cargo.

“Lo que está haciendo la Junta Nacional de Justicia, desde un comienzo, es atropellar la autonomía. La Junta de Fiscales Supremos me ha ratificado, ha reafirmado mi condición de Fiscal de la Nación válidamente elegida, y eso no lo están tomando en cuenta en la Junta Nacional de Justicia, se están yendo contra mi persona”, añadió.

JNJ evaluará el viernes 19 si suspende temporalmente a Delia Espinoza

La Junta Nacional de Justicia evaluará este viernes 19 de septiembre si suspende temporalmente a Delia Espinoza en sus funciones de fiscal Suprema Titular y como fiscal de la Nación por un período de seis meses.

La reunión se encuentra programada a las 10 de la mañana en la sede principal de la institución en el distrito limeño de San Isidro, donde se revisará la propuesta de suspensión preventiva presentada por la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera.

Esto forma parte de un proceso disciplinario por presuntas faltas graves y muy graves, luego de que Espinoza no ejecutó una resolución administrativa que ordenaba la reposición de Patricia Benavides en su cargo.

En tanto, una resolución emitida el lunes 15 de septiembre autorizó que se informara a Delia Espinoza sobre la propuesta de suspensión temporal, para que pueda ejercer su defensa en dicha audiencia de carácter presencial e improrrogable.

Ese mismo día, la Junta Nacional de Justicia notificó a Espinoza Valenzuela la decisión de abrirle un proceso disciplinario por cuatro cargos graves y muy graves, tomada por unanimidad de seis miembros titulares, salvo la abstención de Francisco Távara.

Recordemos que la JNJ emitió un informe donde su vicepresidenta, María Teresa Cabrera, propone suspender por un periodo de seis meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, mientras continúe el proceso disciplinario en su contra por incumplir la resolución que ordenaba reponer a Patricia Benavides en su cargo.