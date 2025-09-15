A través de la página web o la extranet de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), los ciudadanos pueden acceder a la base de datos de magistrados para realizar las consultas de jueces y fiscales titulares de todas las instancias y especialidades a nivel nacional.

En el módulo Consulta de Base de Datos de Magistrados la entidad brinda, de forma virtual, un servicio gratuito dirigido al público en general que le permite acceder a información relevante sobre la carrera de jueces y fiscales, tales como nombramientos, ratificaciones, no ratificaciones y destituciones.

El servicio garantiza su compatibilidad con los navegadores actuales, desde una computadora personal o un dispositivo móvil.

Asimismo, el Área de Registro de Información Funcional implementó la visualización de las resoluciones institucionales vinculadas a la carrera judicial y fiscal mediante el ícono “Ver Resolución”, dentro del módulo de consulta, para obtener mayor información del magistrado como datos personales, laborales, carrera judicial o fiscal.

Se debe resaltar que se pueden utilizar diferentes criterios para buscar a los magistrados en la base de datos, sea por nombres, apellidos o el número de DNI.

Si se busca por institución, distrito judicial, cargo o estado, se deberá ingresar el número de DNI, nombre o apellido del magistrado.