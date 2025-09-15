JNJ. (Foto: Andina)
JNJ. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

A través de la página web o la extranet de la Junta Nacional de Justicia , los ciudadanos pueden acceder a la base de datos de magistrados para realizar las consultas de y titulares de todas las instancias y especialidades a nivel nacional.

En el módulo la entidad brinda, de forma virtual, un servicio gratuito dirigido al público en general que le permite acceder a información relevante sobre la carrera de jueces y fiscales, tales como nombramientos, ratificaciones, no ratificaciones y destituciones.

El servicio garantiza su compatibilidad con los navegadores actuales, desde una computadora personal o un dispositivo móvil.

LEA TAMBIÉN: Vicepresidenta de la JNJ propone suspender a la fiscal de la Nación por 6 meses

Asimismo, el Área de Registro de Información Funcional implementó la visualización de las resoluciones institucionales vinculadas a la carrera judicial y fiscal mediante el ícono “Ver Resolución”, dentro del módulo de consulta, para obtener mayor información del magistrado como datos personales, laborales, carrera judicial o fiscal.

Se debe resaltar que se pueden utilizar diferentes criterios para buscar a los en la base de datos, sea por nombres, apellidos o el número de DNI.

Si se busca por institución, distrito judicial, cargo o estado, se deberá ingresar el número de , nombre o apellido del magistrado.

TE PUEDE INTERESAR

JNJ ratifica a Gino Ríos como su presidente, pese a registrar sentencia por violencia familiar
Espinoza rechaza pedido para suspenderla y advierte que JNJ cometería prevaricato
Vicepresidenta de la JNJ propone suspender a la fiscal de la Nación por 6 meses

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.