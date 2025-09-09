Junta Nacional de Justicia pide suspender por 6 meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La (JNJ) emitió un informe donde su vicepresidenta, María Teresa Cabrera, propone suspender por un periodo de seis meses a la , , mientras continúe el proceso disciplinario en su contra por incumplir la resolución que ordenaba reponer a en su cargo.

La suspensión propuesta y el plazo fue formulado según lo estipulado en el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la . Este periodo se define como límite mientras se concluye el procedimiento inmediato seguido contra la funcionaria.

Asimismo, se deberá notificar formalmente a Espinoza del contenido y motivos de la propuesta de suspensión, asegurando así el cumplimiento del debido proceso.

El documento indica que la propuesta corresponde a una “medida cautelar de suspensión preventiva”. Asimismo, se precisa que esta iniciativa será evaluada por el pleno de la , donde se someterá a votación para dar un veredicto final.

En junio, dispuso que Patricia Benavides fuera repuesta como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Sin embargo, Espinoza cuestionó esa decisión y retrasó su cumplimiento.

En el mes de agosto, tras varias decisiones institucionales y judiciales que anularon la , finalmente se concretó su reincorporación como fiscal suprema.

Esta propuesta será evaluada por el pleno de la Junta Nacional de Justicia, donde se someterá a votación para dar un veredicto final. Foto: Andina
