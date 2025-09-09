La Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió un informe donde su vicepresidenta, María Teresa Cabrera, propone suspender por un periodo de seis meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, mientras continúe el proceso disciplinario en su contra por incumplir la resolución que ordenaba reponer a Patricia Benavides en su cargo.

La suspensión propuesta y el plazo fue formulado según lo estipulado en el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia. Este periodo se define como límite mientras se concluye el procedimiento inmediato seguido contra la funcionaria.

Asimismo, se deberá notificar formalmente a Espinoza del contenido y motivos de la propuesta de suspensión, asegurando así el cumplimiento del debido proceso.

El documento indica que la propuesta corresponde a una “medida cautelar de suspensión preventiva”. Asimismo, se precisa que esta iniciativa será evaluada por el pleno de la Junta Nacional de Justicia, donde se someterá a votación para dar un veredicto final.

En junio, la JNJ dispuso que Patricia Benavides fuera repuesta como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Sin embargo, Espinoza cuestionó esa decisión y retrasó su cumplimiento.

En el mes de agosto, tras varias decisiones institucionales y judiciales que anularon la destitución y suspensión de Benavides, finalmente se concretó su reincorporación como fiscal suprema.