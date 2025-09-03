El último martes, los miembros del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC) aprobaron, por unanimidad, la construcción del nuevo centro penitenciario en la isla ‘El Frontón’. Este penal reemplazará al cerrado hace 39 años en dicha isla, ubicada a siete kilómetros del distrito de La Punta, en el Callao.

Al respecto, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunció que dicha infraestructura estaría lista aproximadamente entre 8 a 10 meses, una vez que el terreno se encuentre habilitado.

En diálogo con TV Perú, adelantó que para la construcción de este penal se utilizarán modulares prefabricados, tal como se usó en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en El Salvador. Además, dijo que su costo será de aproximadamente S/ 500 millones y albergará a 2,000 internos.

“Estamos hablando que, bajo los nuevos estándares de construcción, se usarán los modulares prefabricados, los mismos que fueron utilizados para la construcción de la cárcel de El Salvador, estaríamos hablando de un promedio de entre 8 a 10 meses, una vez que el terreno esté habilitado”, indicó la noche del último martes.

Añadió que hoy día se va a firmar el convenio interinstitucional entre su cartera, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Defensa para empezar con los trabajos de implementación del futuro reclusorio.

Sobre los trabajos de remoción, explicó que el sector Defensa, a través de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), se encargarán de limpiar el terreno y demoler las antiguas construcciones del antiguo penal, así como de otros establecimientos penitenciarios “para darle mayor viabilidad a los proyectos y que puedan ser estos empezados con prontitud”.

CUESTIONA DENUNCIA CONSTITUCIONAL EN SU CONTRA

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una nueva denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Santiváñez por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.

De acuerdo con el documento, el policía en retiro, Luis Pineda Rodríguez, habría sido contratado en el Ministerio del Interior luego de haber sostenido reuniones tanto con Santiváñez como con su entonces directora de comunicaciones y actual jefa del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), Adriana Rodríguez Jadrosich, a mediados del 2024.

Al ser consultado por esta denuncia, el titular del Minjus la calificó de “poco fundamentada”, al sostener que Espinoza no cuenta con evidencias y aún así sospecha de la comisión de un delito.

“Tengo que lamentar la pobreza jurídica y, en este caso, la poca fundamentación de la referida denuncia porque, en los considerandos, se puede advertir que la propia fiscal de la Nación sostiene que, si bien no ha encontrado evidencia del caso ni pruebas que vinculen a este servidor, a ella la hacen suponer la comisión de un delito”, cuestionó.

“Es absolutamente grave porque afecta el Estado de derecho, al sistema democrático este tipo de interpretaciones son las que día a día van motivando aún más que la población vea que estamos frente a un Ministerio Público liderado por una persona que quizá no tenga esa capacidad intelectual necesaria para asumir los grandes retos de lucha contra el crimen”, añadió el titular del Minjus.

