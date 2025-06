Para combatir la sobrepoblación carcelaria, diversos proyectos del Congreso buscan que se envíe a los reos más peligrosos a las megapenales de El Salvador. El Gobierno de Dina Boluarte reconoció que empezó el diálogo y aún no hay nada concreto, sin embargo, se modificará el alcance de la propuesta inicial.

El ministro de Justicia, Juan Alcántara, señaló que “hay algunas tratativas” con El Salvador para enviar reclusos a dicho país.

“Si no existe un marco legal, tendríamos que adoptarlo y ver que la situación no vaya en contra de algún precepto constitucional. Sería orientado a aquellos delincuentes que no tienen arraigo en el país ”, comentó a la prensa tras el Consejo de Ministros.

El Cecot tiene una capacidad de 40.000 internos. Desde el Congreso se pretende enviar a los reos más peligros de los centros peruanos a El Salvador. Foto: difusión

Alcántara enfatizó que los presos enviados a El Salvador serían “los vinculados con organizaciones transnacionales por graves delitos”.

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional dio cinco años más al Gobierno para que se reduzca el hacinamiento carcelario.