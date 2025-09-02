Fiscal Espinoza acusa a Santivañez Antúnez del presunto autor del delito contra la administración pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado. Foto: Mario Zapata / @photo.gec
Fiscal Espinoza acusa a Santivañez Antúnez del presunto autor del delito contra la administración pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado. Foto: Mario Zapata / @photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, fiscal de la Nación, presentó una denuncia constitucional contra por la comisión de presuntos delitos en su periodo como ministro del Interior.

Según el documento, se señala a Santivañez Antúnez como presunto autor del delito contra la administración pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.

LEA TAMBIÉN: Congreso investigará caso ‘Ícaros’ y evalúa citar a Santiváñez y demás involucrados

La denuncia fue remitida al presidente del Congreso, José Jerí Oré, y gira en torno al supuesto vínculo entre y un exmiembro de la Policía, Luis Pineda Rodríguez, al que habría contratado para servicios de publicidad en redes sociales —destape realizado por el programa Cuarto Poder—.

Santivañez fue censurado por el Congreso cuando ocupó la cartera del Interior. Semanas después, lo nombraron ministro de Justicia. Foto: Minjus.
Santivañez fue censurado por el Congreso cuando ocupó la cartera del Interior. Semanas después, lo nombraron ministro de Justicia. Foto: Minjus.

En sus fundamentos, la fiscal de la Nación señala que Pineda Rodríguez cumplió la función de realzar la imagen pública de Juan José Santivañez —designado recientemente como ministro de Justicia— y para dicho fin, habría compartido en diversos grupos de WhatsApp una encuesta donde se debía rescatar la reputación del censurado exministro del Interior.

TE PUEDE INTERESAR

Patricia Benavides denuncia a Delia Espinoza y pide su inhabilitación por 10 años: ¿Qué pasó?
Delia Espinoza: “Fallo del TC no impide investigar a Boluarte”
Delia Espinoza pide a la Comisión Permanente reabrir denuncia contra Patricia Benavides

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.