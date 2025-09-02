Delia Espinoza, fiscal de la Nación, presentó una denuncia constitucional contra Juan José Santivañez por la comisión de presuntos delitos en su periodo como ministro del Interior.

Según el documento, se señala a Santivañez Antúnez como presunto autor del delito contra la administración pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.

La denuncia fue remitida al presidente del Congreso, José Jerí Oré, y gira en torno al supuesto vínculo entre Juan José Santivañez y un exmiembro de la Policía, Luis Pineda Rodríguez, al que habría contratado para servicios de publicidad en redes sociales —destape realizado por el programa Cuarto Poder—.

Santivañez fue censurado por el Congreso cuando ocupó la cartera del Interior. Semanas después, lo nombraron ministro de Justicia. Foto: Minjus.