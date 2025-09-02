Delia Espinoza, fiscal de la Nación, presentó una denuncia constitucional contra Juan José Santivañez por la comisión de presuntos delitos en su periodo como ministro del Interior.
Según el documento, se señala a Santivañez Antúnez como presunto autor del delito contra la administración pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.
LEA TAMBIÉN: Congreso investigará caso ‘Ícaros’ y evalúa citar a Santiváñez y demás involucrados
La denuncia fue remitida al presidente del Congreso, José Jerí Oré, y gira en torno al supuesto vínculo entre Juan José Santivañez y un exmiembro de la Policía, Luis Pineda Rodríguez, al que habría contratado para servicios de publicidad en redes sociales —destape realizado por el programa Cuarto Poder—.
En sus fundamentos, la fiscal de la Nación señala que Pineda Rodríguez cumplió la función de realzar la imagen pública de Juan José Santivañez —designado recientemente como ministro de Justicia— y para dicho fin, habría compartido en diversos grupos de WhatsApp una encuesta donde se debía rescatar la reputación del censurado exministro del Interior.