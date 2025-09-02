Rechazan recusación que buscaba apartar a juez Checkley de proceso contra Juan José Santiváñez. (Foto: Mario Zapata / @photo.gec)
Rechazan recusación que buscaba apartar a juez Checkley de proceso contra Juan José Santiváñez. (Foto: Mario Zapata / @photo.gec)
La declaró infundada la recusación presentada por , el 26 de mayo, la cual buscaba apartar el juez de las investigaciones contra el exministro del Interior y actual titular de Justicia y Derechos Humanos, .

Espinoza solicitó que dejara de intervenir como juez de control en la investigación preliminar contra , quien es acusado del presunto delito de tráfico de influencias agravado por presuntamente interferir como abogado y ministro ante el Tribunal Constitucional, INPE y el Ministerio de Justicia para beneficiario a un excliente.

La argumentaba que el no era imparcial, ya que el magistrado tuvo en su momento como defensa legal a tres abogadas del Estudio Jurídico y Legal Caro & Asociados, despacho que también .

Es decir ambos, autoridad e investigado, compartían el mismo estudio de abogados, Caro & Asociados, sugiriendo un conflicto de intereses.

Además, ignoró la censura en el Congreso al exministro cuando era titular del Interior, al negar el impedimento de salida del país.

Sin embargo, indicó que, en este caso, la recusante no demostró objetivamente la existencia de una acción manifiesta de parcialidad del juez, debido a que la vinculación al estudio jurídico ya había sido analizada y desestimada en una resolución previa sobre su inhibición con respecto a estos procesos.

precisó que la censura y su renuncia no fue parte del requerimiento fiscal de impedimento de salida, por lo que el juez no pudo haber considerado ese argumento, al ser externo al debate procesal.

Finalmente, la resolución concluye que no se vulneró la garantía de ser juzgado por un juez imparcial, especialmente no será juez de juicio. Por lo tanto, la recusación carece de fundamento y evidencia suficiente.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundada este recurso, por lo que el juez Checkley continuará supervisando las investigaciones contra Santivañez. Foto: Poder Judicial
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundada este recurso, por lo que el juez Checkley continuará supervisando las investigaciones contra Santivañez. Foto: Poder Judicial

