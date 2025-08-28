El Gobierno oficializó la designación del vocero de la presidenta Dina Boluarte, Fredy Hinojosa Angulo, como nuevo jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, en reemplazo de Juan José Santiváñez.

Hinojosa continuará en el cargo de vocero y jefe del Gabinete Técnico de Palacio, sumando ahora la conducción de esta oficina, encargada de tramitar y organizar la información sectorial relevante del Ejecutivo, así como coordinar la agenda presidencial con otras entidades del Estado.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía solicitó ampliar impedimento de salida del país para Fredy Hinojosa

El funcionario llega a esta posición en medio de investigaciones fiscales que lo involucran en presuntas irregularidades durante su gestión como director ejecutivo del programa Qali Warma (2019-2022). El Ministerio Público le imputa los delitos de organización criminal, colusión agravada y cohecho pasivo en contrataciones con proveedores de alimentos.

En ese marco, el Poder Judicial ordenó el levantamiento de su secreto bancario y la Fiscalía solicitó su impedimento de salida del país, como parte de las pesquisas por el caso del arroz fortificado. Pese a ello, Hinojosa ha continuado como uno de los funcionarios más cercanos a la mandataria.

LEA TAMBIÉN: Nicanor Boluarte reaparece y acusa persecución en su contra tras allanamiento a su vivienda

Como vocero, ha protagonizado controversias por sus declaraciones contra medios de comunicación. En 2024 pidió investigar a la prensa por supuestamente “alterar la verdad de los hechos” en la cobertura de protestas, lo que fue rechazado por el Consejo de la Prensa Peruana como un atentado a la libertad de expresión.

Hinojosa reemplazará a Juan José Santiváñez, quien deja la jefatura de Monitoreo Intergubernamental para asumir como ministro de Justicia.