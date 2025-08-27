La presidenta Dina Boluarte anunció hoy que el gobierno está preparando un proyecto de ley de la soberanía nacional, con el propósito de otorgar el marco jurídico normativo que permita su defensa, en el contexto de los deberes esenciales del Estado establecidos en el artículo 44 de la Constitución.

“Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas contra nuestra soberanía y es imperativo que el Estado se defienda no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicabilidad de nuestra Constitución y de nuestras leyes”, aseguró.

Durante la ceremonia por el Día de la Defensa Nacional, precisó que el gobierno no va a permitir que “organismos internacionales o intereses ajenos a nuestra voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones soberanas”.

“Ante ello, bajo el marco constitucional se requiere de una norma que amplíe los alcances de este concepto jurídico a la realidad contemporánea de modo que el Perú afirme, sin ambigüedades ni concesiones, su derecho a decidir su propio destino”, aseguró.

Precisó que defender la soberanía no es un acto aislado, sino la garantía día de la libertad, la democracia y el porvenir de las próximas generaciones.

La mandataria, asimismo, dijo que el Día de la Defensa Nacional es una jornada que mantiene el valor de quienes custodian la soberanía y la seguridad, y reafirma el compromiso de la nación para defender la patria, preservar la paz, consolidar la democracia y asegurar el bienestar de los peruanos.

“En este contexto, hoy en nombre del pueblo peruano expreso mi más profunda gratitud a los hombres y mujeres que con el uniforme militar o policial consagran su vida a la defensa del Perú. Gracias a ellos, la soberanía de nuestra nación está asegurada”, puntualizó.