La mandataria Dina Boluarte destacó que el gasto de los hogares fue el principal motor de la expansión económica. Foto: Presidencia.
La mandataria Dina Boluarte destacó que el gasto de los hogares fue el principal motor de la expansión económica. Foto: Presidencia.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La , afirmó este lunes que el desempeño de la en la primera mitad del 2025 ha estado marcado por un crecimiento sostenido, apoyado principalmente en el consumo de los hogares, lo que —según dijo— evidencia una mejora en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

“El gobierno avanza firme (…), sentando las bases para un crecimiento sostenido que asegure bienestar y progreso para todos. Es así, como la primera mitad de este año, la , una de las tasas más altas de Latinoamérica. Lo más alentador es que ese crecimiento se basó en el gasto de las familias peruanas, señaló Boluarte durante una actividad oficial.

LEA TAMBIÉN: Desde Dina Boluarte hasta Patricia Benavides: las denuncias constitucionales pendientes en el Congreso

La mandataria citó el reporte más reciente del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) e indicó que en los primeros seis meses del año el gasto privado superó los S/ 348,000 millones, lo que representó una expansión de más del 3% respecto al mismo periodo del 2024.

Boluarte remarcó que el mayor gasto de las familias no responde a un alza de precios, sino a una mejora en su capacidad adquisitiva. Foto: Andina.
Boluarte remarcó que el mayor gasto de las familias no responde a un alza de precios, sino a una mejora en su capacidad adquisitiva. Foto: Andina.

La mandataria remarcó que este dinamismo se da en un escenario de precios estables. “Este dinamismo se da en un contexto de inflación baja y controlada, lo que significa que los peruanos no están gastando más porque , sino porque su capacidad adquisitiva ha mejorado, porque el crecimiento económico generado por nuestro gobierno está llegando al bolsillo de los peruanos”, sostuvo.

LEA TAMBIÉN: Hospital anunciado por Dina Boluarte en Apurímac registra avance mínimo y riesgo de paralización

La mandataria aseguró que los resultados constituyen un incentivo para mantener el rumbo económico y reforzar las medidas de apoyo a las familias.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso pide informe detallado al director del hospital de la PNP ante denuncia de crisis
Presupuesto público 2026: propuesta del Gobierno reducirá recursos de varios ministerios
Santiváñez resta importancia a las críticas por su retorno al Gabinete: “A mí no me preocupa”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.