La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó este lunes que el desempeño de la economía peruana en la primera mitad del 2025 ha estado marcado por un crecimiento sostenido, apoyado principalmente en el consumo de los hogares, lo que —según dijo— evidencia una mejora en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

“El gobierno avanza firme (…), sentando las bases para un crecimiento sostenido que asegure bienestar y progreso para todos. Es así, como la primera mitad de este año, la economía peruana creció 3.3%, una de las tasas más altas de Latinoamérica. Lo más alentador es que ese crecimiento se basó en el gasto de las familias peruanas ”, señaló Boluarte durante una actividad oficial.

La mandataria citó el reporte más reciente del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) e indicó que en los primeros seis meses del año el gasto privado superó los S/ 348,000 millones, lo que representó una expansión de más del 3% respecto al mismo periodo del 2024.

Boluarte remarcó que el mayor gasto de las familias no responde a un alza de precios, sino a una mejora en su capacidad adquisitiva. Foto: Andina.

La mandataria remarcó que este dinamismo se da en un escenario de precios estables. “Este dinamismo se da en un contexto de inflación baja y controlada, lo que significa que los peruanos no están gastando más porque los precios suben , sino porque su capacidad adquisitiva ha mejorado , porque el crecimiento económico generado por nuestro gobierno está llegando al bolsillo de los peruanos”, sostuvo.

LEA TAMBIÉN: Hospital anunciado por Dina Boluarte en Apurímac registra avance mínimo y riesgo de paralización

La mandataria aseguró que los resultados constituyen un incentivo para mantener el rumbo económico y reforzar las medidas de apoyo a las familias.