La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció este miércoles luego de conocerse un nuevo allanamiento a la vivienda de su hermano, Nicanor Boluarte Zegarra, en el marco de una investigación fiscal por presunta organización criminal.

“Esta mañana, de manera sorpresiva y por la prensa, me enteré que por segunda vez allanan el domicilio del doctor Nicanor Boluarte Zegarra, mi hermano. Por un hecho dizque de una organización criminal. Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal”, expresó desde Palacio de Gobierno.

LEA TAMBIÉN: Hermano de Dina Boluarte habría pedido un millón de soles para designar a jefe de Qali Warma

La mandataria aseguró que la investigación no apunta realmente a su familiar, sino a desestabilizar su gestión.

“Yo sé que no es contra él el tema, es contra esta presidenta que no agachó la cabeza ni al chantaje, ni a la venganza, ni al rencor”, señaló.

Boluarte también cuestionó a los jueces y fiscales que ordenaron la diligencia: “Yo ya quisiera que aquellos fiscales y aquellos jueces que solicitan allanamientos y ordenan los allanamientos impunemente tengan una pizca de la calidad humana y la decencia que sí tiene el doctor Nicanor Boluarte. No me puedo quedar callada, porque más allá de ser presidenta de la República, soy hermana, soy hija, y desde aquí le envío a mi hermano toda mi solidaridad.”.

LEA TAMBIÉN: Morgan Quero reconoce que es militante del partido vinculado a Nicanor Boluarte

Asimismo, la jefa de Estado denunció presuntas irregularidades dentro del propio Ministerio Público.

“Hay sendas noticias que salen, que algunos funcionarios de la fiscalía en corto tiempo, de haber asumido los cargos, tienen sendos edificios, casas de playa con acabados de primera calidad. Y yo me pregunto: desde las carpetas fiscales de aquellos que no pueden comprobar con sus ingresos mensuales la construcción de sus edificios o de sus casas en la playa, ¿por qué no se autoallanan?”.

Dina Boluarte cerró su discurso con un tono desafiante, apelando a la memoria histórica de su familia.

“No les tengo miedo porque en mis venas está la estirpe de don Francisco Boluarte, que siendo menor de edad, cuando Chile nos declara la guerra, dejó sus estudios, agarró sus armas y se fue a la batalla de San Francisco y Tarapacá a defender la patria. Esa estirpe es la que tenemos los Boluarte y aquí estaremos, fuertes, firmes y dignos, y sin miedo absolutamente a nadie”.

Finalmente, pidió a los ciudadanos reflexionar de cara a los próximos comicios: “En las próximas elecciones, queridos compatriotas, veamos a quiénes elegimos. No demos un salto al vacío donde van a querer nuevamente capturar las instituciones, como lo tienen capturado parte del Ministerio Público y parte del Poder Judicial”.