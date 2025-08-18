Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, presuntamente pidió un millón de soles a Víctor Salazar, a cambio de darle el puesto de jefe en Qali Warma, con dinero posiblemente proveniente de la familia Burga, dueña de Frigoinca, para asegurar contratos estatales y evitar inspecciones, según el testimonio de un colaborador eficaz.

En su testimonio al Ministerio Público que investiga el caso Qali Warma, acusa a Nicanor Boluarte de presuntos actos de corrupción en el mencionado programa de alimentación.

LEA TAMBIÉN: Michael Burga solicitó a la Fiscalía renunciar a la reserva de su identidad como colaborador eficaz

Además, se señala que Víctor Salazar sería el intermediario entre Dina Boluarte y la familia Burga, según reveló la Unidad de Investigación de Latina Noticias.

El colaborador eficaz afirmó que Salazar recibió la propuesta del pago de un millón de soles por el puesto directivo en el año 2022, en una reunión con los Burga en una zona ubicada entre Magdalena y San Isidro.

Salazar se encuentra prófugo desde que en noviembre de 2024 viajó a España y no regresó.

LEA TAMBIÉN: Pedro Castillo rinde declaración en penal Barbadillo por caso Qali Warma

Por su parte, su abogada, Katherine Cortez Miñán, afirmó que él está en España haciendo un doctorado, pero no detalló la universidad ni la ciudad.

Recordemos que Víctor Salazar se fue de Perú después de que se difundiera que Frigoinca presuntamente pagó sobornos para ser favorecida y encubrir posibles irregularidades.

Asimismo, se detalla que, cuando Dina Boluarte era ministra, Nicanor Boluarte presuntamente facilitó irregularmente contratos para su amigo de infancia, Víctor Torres, en Qali Warma.

Según la Fiscalía, entre 2019 y 2022, Salazar recibió 53 mil 500 soles en sobornos de Frigoinca además de su sueldo, cuando él era jefe de Supervisión, Monitoreo y Evaluación en Qali Warma.