Hermano de Dina Boluarte habría pedido un millón de soles para designar a jefe de Qali Warma. Fotomontaje: Joel Vilcapoma (Diario Gestión).
, hermano de la presidenta Dina Boluarte, presuntamente pidió un millón de soles a Víctor Salazar, a cambio de darle el puesto de jefe en , con dinero posiblemente proveniente de la familia Burga, dueña de Frigoinca, para asegurar contratos estatales y evitar inspecciones, según el .

En su testimonio al Ministerio Público que investiga , acusa a de presuntos actos de corrupción en el mencionado .

Además, se señala que Víctor Salazar sería el intermediario entre Dina Boluarte y la familia Burga, según reveló la Unidad de Investigación de Latina Noticias.

El colaborador eficaz afirmó que Salazar recibió la propuesta del pago de un millón de soles por el puesto directivo en el año 2022, en una reunión con los Burga en una zona ubicada entre Magdalena y San Isidro.

Salazar se encuentra prófugo desde que en noviembre de 2024 viajó a España y no regresó.

Por su parte, su abogada, Katherine Cortez Miñán, afirmó que él está en España haciendo un doctorado, pero no detalló la universidad ni la ciudad.

Recordemos que Víctor Salazar se fue de Perú después de que se difundiera que Frigoinca presuntamente pagó sobornos para ser favorecida y encubrir posibles irregularidades.

Asimismo, se detalla que, cuando Dina Boluarte era ministra, presuntamente facilitó irregularmente contratos para su amigo de infancia, Víctor Torres, en .

Según la Fiscalía, entre 2019 y 2022, Salazar recibió 53 mil 500 soles en sobornos de Frigoinca además de su sueldo, cuando él era .

