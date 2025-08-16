El Gobierno oficializó la creación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) mediante el Decreto Supremo Nº 008-2025-MIDIS, publicado en el Diario Oficial El Peruano.

La medida tiene como finalidad garantizar un servicio de alimentación nutritiva, saludable y complementaria para estudiantes de instituciones educativas públicas y programas no escolarizados de educación inicial en todo el país.

El nuevo programa dependerá del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y reemplazará al Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna, recientemente extinguido. El PAE se implementará bajo criterios de eficiencia, transparencia y pertinencia cultural, con una vigencia inicial de diez años.

Entre sus objetivos destacan asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos, garantizar la entrega oportuna y continua del servicio, mejorar la calidad nutricional, y promover hábitos alimentarios saludables en los estudiantes. Asimismo, se creará un Sistema de Alerta y Respuesta Temprana para detectar riesgos en la cadena de entrega, y un sistema de monitoreo y evaluación permanente.

Los beneficiarios serán niños desde los 3 años de edad en nivel inicial, escolares de primaria y secundaria de pueblos indígenas amazónicos, así como estudiantes de secundaria en jornada escolar completa y modalidades diversificadas.

El PAE contará con un Consejo Directivo multisectorial, integrado por viceministros de los sectores Educación, Salud, Producción y Agricultura, así como representantes de los padres de familia y del Colegio de Nutricionistas del Perú. La conducción operativa estará a cargo de un Director Ejecutivo designado por el Midis.

Según el decreto, la finalidad del PAE es contribuir a la permanencia escolar, reducir la deserción y mejorar los niveles de atención y aprendizaje.

El programa será financiado con recursos del Midis y podrá articular convenios con gobiernos regionales, locales y el sector privado para fortalecer su implementación.