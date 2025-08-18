El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la madrugada de este domingo 17 se registró la temperatura más baja de lo que va del año 2025 en Lima.

La entidad metereológica, través de su cuenta de X, precisó que su estación ubicada en La Molina reportó un valor mínimo de 11 °C, asociado a las condiciones de cielo despejado durante la noche.

El especialista en meteorología, Matt Nieto, explicó que esta temperatura es la más baja registrada en Lima en lo que va del 2025 y de la actual temporada de invierno.

“Hay que tomar en cuenta que el invierno todavía se prolonga hasta pasada la tercera semana de septiembre. Este descenso está condicionado no solo por la estacionalidad, sino también por la aproximación de la Dana Oriana”, precisó.

El especialista indicó que este fenómeno atmosférico genera una reducción de la humedad en la costa, lo que favorece noches despejadas y temperaturas nocturnas más bajas.

¿Qué se espera para este lunes y los próximos días?

Nieto mencionó que distritos como San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Chaclacayo y La Molina, registrarán descensos más bruscos.

En tanto, los distritos cercanos al mar, como Miraflores o San Miguel, mantendrán valores moderados gracias al efecto termorregulador del océano.

El especialista agregó que la denominada Dana Oriana continuará influyendo en las condiciones climáticas al menos hasta el 20 de agosto, con probabilidad de temperaturas mínimas similares en Lima y otras ciudades de la costa centro y sur, como Tacna, Moquegua, Arequipa e Ica.

Asimismo, no descartó que en los próximos días la capital pueda experimentar valores cercanos a los 10 °C.