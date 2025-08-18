Lima registró la temperatura más fría del año: ¿Qué se espera para este lunes 18?. (Fuente: Senamhi)
Redacción Gestión
(Senamhi) informó que la madrugada de este domingo 17 se registró la temperatura más baja de lo que va del año 2025

, través de su cuenta de X, precisó que su estaciónreportó un valor mínimo de 11 °C, asociado a las condiciones de cielo despejado durante la noche.

El especialista en meteorología, Matt Nieto, explicó que esta temperatura es la más en lo que va del 2025 y de la actual temporada de invierno.

“Hay que tomar en cuenta que el invierno todavía se prolonga hasta pasada la tercera semana de septiembre. Este descenso está condicionado no solo por la estacionalidad, sino también por la aproximación de la Dana Oriana”, precisó.

El especialista indicó que estegenera una reducción de la humedad en la costa, lo que favorece noches despejadas y temperaturas nocturnas más bajas.

¿Qué se espera para este lunes y los próximos días?

mencionó que distritos como San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Chaclacayo y La Molina, registrarán descensos más bruscos.

En tanto, los distritos cercanos al mar, como Miraflores o San Miguel, mantendrán valores moderados gracias al efecto termorregulador del océano.

agregó que la denominada Dana Oriana continuará influyendo en las condiciones climáticas al menos hasta el 20 de agosto, con probabilidad de temperaturas mínimas similares en Lima y otras ciudades de la costa centro y sur, como Tacna, Moquegua, Arequipa e Ica.

Asimismo, no descartó que en los próximos días la capital pueda experimentar valores cercanos a los 10 °C.

El especialista en meteorología, Matt Nieto, explicó que este fenómeno atmosférico genera una reducción de la humedad en la costa, lo que favorece noches despejadas y temperaturas nocturnas más bajas. Foto: Andina
