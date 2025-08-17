Mondelēz International, la compañía detrás de marcas como Field, Oreo y Trident, informó que sus operaciones en Latinoamérica registraron ingresos netos de US$ 1,194 millones en el segundo trimestre de 2025, lo que representa un aumento del 3.1% respecto al mismo periodo del año anterior.

A nivel global, la compañía obtuvo ingresos netos de US$ 8,984 millones a nivel global, lo que representó un crecimiento del 7.7% en comparación con el año anterior. De ese total, los ingresos provenientes de Latinoamérica representaron un 13.29%, mientras que los de Asia y África, el 20.26%; los Europa, el 37.97 %; y América del Norte, el 28.46%.

En cuanto al crecimiento orgánico de los ingresos netos en Latinoamérica —es decir, aquellos que resultan del aumento de clientes y de la producción de la empresa, y no de fusiones, adquisiciones, alianzas u otras operaciones de este tipo—, estos tuvieron un incremento de 5.4% en este periodo.

Para el cierre de 2025, Mondelēz prevé un incremento de alrededor del 5% en sus ingresos netos orgánicos.

No obstante, se espera una ligera reducción en las ganancias por acción (lo que sería producto del impacto inflacionario en el precio del cacao).

Planta de galletas de Mondelez Perú (Foto: difusión).

“En el segundo trimestre de 2025, registramos un crecimiento acelerado de los ingresos, que es resultado de una sólida gestión de precios en nuestro negocio de chocolate y un sólido crecimiento en la gran mayoría de nuestras geografías¨, afirmó Dirk Van de Put, presidente y director ejecutivo de Mondelēz International.

Van de Put expresó su confianza en la capacidad de Mondelēz International de cumplir son sus compromisos en un entorno desafiante. “Nuestro equipo se mantiene enfocado en ejecutar nuestra agenda estratégica de crecimiento, a la vez que seguimos brindando valor a nuestros consumidores”, indicó.

El CEO de Mondelēz International también destacó que la compañía continúa apostando por el fortalecimiento de sus marcas y destinando recursos a campañas creativas que refuercen su presencia en los consumidores.

Agregó que la compañía impulsa su alcance comercial mediante la apertura de nuevos canales y la entrada a mercados estratégicos.