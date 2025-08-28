El hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte reapareció y declaró a los medios de comunicación tras estar siete meses en cura de silencio, luego de que el Poder Judicial revocara una orden de prisión preventiva en su contra en el marco del caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

En esta oportunidad, el hermano de la mandataria está involucrado en otra investigación fiscal. Por este motivo, un grupo de fiscales del Quinto Despacho del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) allanaron el último miércoles su vivienda ubicada en un condominio en el distrito de San Borja.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y oficina de Santiváñez

Al término de dicha diligencia, Boluarte no solo criticó el accionar de la Fiscalía, sino también acusó una persecución en su contra solo por el simple hecho de ser el hermano de la presidenta.

“Han allanado mi casa sin ninguna explicación. Otra vez comprobamos que la Fiscalía sale a pescar, a ver qué encuentra, para armar un muñeco y perturbarle la vida a un ciudadano que solo tiene la condición de ser hermano de la presidente de la República y eso no podemos aceptar en una sociedad donde se debe respetar el debido proceso y el derecho de los ciudadanos, no se puede aceptar eso”, enfatizó.

“Ya estoy cansado de la persecución (en mi contra) solo por el hecho de ser hermano de la presidenta de la República. En su momento se va a aclarar todo, yo soy absolutamente inocente y ajeno a los hechos que hoy día (ayer) han allanado mi casa, por eso, no soy parte de este proceso”, añadió.

Boluarte negó haber tenido alguna relación con el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, sindicado por la Fiscalía como el presunto líder de la organización criminal que integraría el hermano de la presidenta.

“Eso es absolutamente falso. Yo hago ejercicio de mi profesión como abogado y tengo expedientes absolutamente privados, pero con los hechos de este allanamiento no tengo nada que ver y no conozco y nunca he conversado con el señor Santiváñez. No lo conozco, nunca he conversado con ese señor”, remarcó.

BOLUARTE DICE QUE NO TEME IR A PRISIÓN PREVENTIVA

En otro momento, Boluarte negó haber solicitado arraigo laboral a la minera “El Dorado” para evitar ir a prisión efectiva, tal como sostiene el Ministerio Público. Según dijo, nunca ha trabajado para dicha compañía y que, por el contrario, se dedica a su actividad profesional de abogado, desde hace muchos años.

“No necesito de nadie, ni del señor, ni de esa oficina para tener arraigo laboral en el país (...) ya les he dicho, yo tengo arraigo laboral desde hace mucho tiempo, como abogado y como especialista. Soy un funcionario de 25 años de trayectoria en la función pública, sin ninguna mancha, absolutamente limpio, transparente, no tengo rabo de paja, me pueden buscar donde sea”, insistió.

Finalmente, el hermano de la jefa de Estado negó tener temor de que el Poder Judicial vuelva a dictar una orden de prisión preventiva o de detención preliminar en su contra. Esto, a pesar de que estuvo muchos meses en la calidad de prófugo de la justicia para evitar ir a prisión.

“Mi conciencia está tranquila. De ninguna manera, no temo. A la Fiscalía (le pido) que sea objetiva”, sostuvo.