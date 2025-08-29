TC deja al voto hábeas corpus presentado por Nicanor Boluarte para apartar al juez Concepción Carhuancho. (Foto: Archivo El Comercio)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

(TC) dejó al voto la decisión sobre las demandas de que buscan apartar al juez del caso denominado “Los Waykis en la Sombra”.

fueron presentadas por la defensa de y el abogado a, investigados por presuntamente pertenecer a una organización criminal que habría captado funcionarios para beneficiar la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú.

afirman que existe una falta de imparcialidad por haber usado diapositivas con fotos de los investigados y un esquema que los vinculaba a una supuesta organización criminal, durante una clase universitaria en agosto de 2024.

señala que el juez habría realizado un adelantado de opinión, al mostrar en dicha clase material visual con los nombres e imágenes de Boluarte y Castañeda.

Por parte del Poder Judicial, la procuradora Nieves Lucano defendió al , precisando que la inclusión de las imágenes fue un error involuntario y que el propio magistrado lo reconoció sin mencionar nombres directamente.

“El mismo dice que fue un error. Acepta que nunca comentó ni mencionó directamente los nombres”, indicó la funcionaria.

Sin embargo, el magistrado del , Gustavo Gutiérrez, cuestionó dicha explicación, consultando por la naturaleza del error y el arrepentimiento del juez. “¿Cuál fue el error? ¿Por qué se arrepintió? ¿Fue sin querer queriendo del doctor Carhuancho?”, preguntó el magistrado.

En tanto, criticó al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) por una presunta falta de objetividad.

“Todo mi caso se basa en la supuesta existencia de un audio, pero no existe en mi expediente hasta hoy”, afirmó , quien actualmente cumple comparecencia restringida e impedimento de salida de Lima Metropolitana.

Tras , el dejó al voto las demandas de hábeas corpus. Asimismo, el fallo que emita será definitivo. Sin embargo, no existe aún fecha para la publicación de este, por lo que continúan vigentes las resoluciones judiciales del caso y los procesos penales siguen en curso.

Actualmente, no existe aún fecha para la publicación del fallo, por lo que continúan vigentes las resoluciones judiciales del caso y los procesos penales siguen en curso. Foto: TC
